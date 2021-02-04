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物业公司涉嫌违规私采地下水 有关部门已介入调查

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.14 08:41
自备井操作间内部 （业主供图）

　　读者反映

　　近日，涧西区中泰世纪花城小区多名业主向本网反映，该小区物业公司将小区内的自备井井水用于二次供水，业主们担心饮用水安全问题，希望有关部门介入调查。

　　记者追访

　　10日10时许，记者刚进入中泰世纪花城小区，就在一个公示栏上看到一份由该小区业主委员会张贴的“情况说明”。文中称，今年5月，该小区业主委员会接到业主反映，该小区物业公司将小区内“未经任何处理”的自备井井水用于供应业主日常生活用水，影响范围“覆盖小区4期、5期全部业主及部分1期、2期、3期业主”，持续时间“近10年”。这份“情况说明”后面还配了几张照片，展示了“自备井操作间井口”“井口取水管道”“深水泵变频控制柜”等相关设施。

　　该小区业主委员会工作人员介绍，“情况说明”里提到的自备井操作间位于该小区35号楼负一层的储藏间区域，因经常从里面传出设备运转声而引起了业主的注意。记者在现场看到，该自备井操作间大门上锁，门口贴有封条。

　　该小区物业公司一名负责人说，关于此事，他们已将相关情况发布在“洛阳中泰物业”微信公众号上。记者查询看到，这篇题为“中泰世纪花城二次供水的情况说明”称，中泰世纪花城小区日常生活用水为二次供水，“平常主要是市自来水公司(记者注：应为洛阳北控水务集团有限公司)统一供应的自来水，为保证全体业主的正常用水，我公司使用自备井，以备水压水量不足时自动保证居民的用水需求”。

　　“目前，我们已就此事介入调查。”昨日，市水利局水政监察支队相关负责人说，我市近几年不断加大自备井的管理力度，明确要求在城市自来水管网覆盖范围内，任何单位和个人未经允许不得擅自开凿、使用自备井取用地下水。经查，中泰世纪花城小区35号楼负一层自备井为该小区物业公司开凿，并未取得相关许可，初步认定该物业公司涉嫌违规私采地下水。目前，市水利局水政监察支队已对该物业公司立案查处，随后将封停相关自备井，并就此事进行全面调查。本报也将继续关注此事进展。(记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：潘亮]
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