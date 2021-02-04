关于2021年中秋节、国庆节放假安排的通知

2021年9月19日至21日中秋节放假调休，共3天。2021年9月18日(星期六)上班。2021年10月1日至7日国庆节放假调休，共7天。2021年9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班。

2021年9月19日至21日中秋节放假调休，共3天。2021年9月18日(星期六)上班。2021年10月1日至7日国庆节放假调休，共7天。2021年9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班。 各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2021年中秋节、国庆节放假调休日期安排通知如下： 2021年9月19日至21日中秋节放假调休，共3天。2021年9月18日(星期六)上班。 2021年10月1日至7日国庆节放假调休，共7天。2021年9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班。 节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室 2021年9月13日