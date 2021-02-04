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小伙儿酒后要跳河轻生 民警巧用东北话化解危机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.14 08:29

　　日前，一小伙儿因感情问题喝了两斤白酒，跑到桥上欲跳河轻生，民警发现小伙儿口音带有一股“东北味儿”，便用东北话与其交流，趁其不备将他救下。

民警劝解阿强

　　11日凌晨3点半，洛龙公安分局安乐派出所民警胡坤接到市110联动指挥中心指令称，在新街跨洛河大桥上有人要跳河轻生。他与两名同事到达现场，不禁为眼前的一幕捏了一把汗——在新街大桥中段，小伙儿阿强(化名)站在桥栏外侧，双手扒着护栏，情绪激动，身体不停地晃动。

　　“桥面离河面约10米高，当晚风很大，水流湍急，万一阿强掉下去，后果不堪设想。”胡坤说，老城公安分局南关派出所民警也在现场，对阿强进行劝解。他初步了解，阿强是因与女友分手，酒后跑到桥上想不开要跳河的，路人发现后拨打了110报警电话。担心阿强做傻事，胡坤等人一边安抚其情绪，一边设法联系其前女友。

　　胡坤在交谈中注意到，阿强说话带有明显的东北口音，回想起自己在东北的求学经历，他主动用东北话与其聊天。“伙计，干ha啊这是”“sa也别说了，先下来”……他慢慢拉近了与阿强的距离，阿强的情绪稍微平复了一些，放下了戒备。

　　阿强的前女友到达现场后，阿强仍不愿返回桥面。随着时间的推移，阿强的体力有所不支，身体晃动得更加厉害。看到阿强随时有可能掉下去，胡坤等人商量决定，由阿强的前女友与阿强进行交流，以吸引其注意力，他与南关派出所民警悄悄靠近，趁阿强与前女友说话之际从两侧包抄，抱住阿强的头和手臂，将其拉回桥面。事后，他得知阿强喝了两斤白酒。

　　胡坤将阿强带回单位，经过耐心开导，阿强放弃了轻生念头，送阿强离开时将近早上6点，天已经蒙蒙亮。（见习记者 吕百营 记者 魏巍/文 通讯员 方楚/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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