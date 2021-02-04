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洛阳：奋力抢占产业发展制高点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.14 08:32

　　优质存量持续壮大。国家农机装备创新中心研发的轮边电机电动拖拉机近期实现重大技术突破，创下同等马力拖拉机转弯半径国内最小纪录，推动国产农机正式迈入“转弯零半径”时代。

　　扩大增量步伐加快。近日洛阳机器人及智能装备产业联盟正式成立，产业链链长和产业联盟会长“双长制”在我市加速落地，后续各联盟成员将联动提升产业化、规模化发展水平，有效增强洛阳机器人及智能装备产业整体竞争力。

　　产业是城市发展的“脊梁”。我市聚焦“建强副中心、形成增长极”目标定位，锚定制造业高质量发展主攻方向，不断加大高精尖产品和重大装备技术攻关力度，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，奋力推动“洛阳制造”在新发展格局下成为关键环、处在中高端、具有核心竞争力。

　　全面提升，围绕优质存量扩大增量——

　　立足“十四五”开局之年，制造业发展站在新的时代潮头。日前，我市陆续印发制造业“三大改造”实施方案和高成长性企业提质倍增计划，着力在优质存量上做大增量，推动全市制造业总量扩张、结构优化、高质量发展。

　　有重点大型企业的厚积薄发：今年前7个月，全市规模以上工业企业实现利润总额182.5亿元，同比增长104.1%，利润总额和增速均位居全省第一；60家重点企业产值同比增长33.5%，19家增速超过50%，10家增速实现翻番。

　　有中小企业的一鸣惊人：钢峰工程产品国内市场占有率超过40%，辰汉科技有效解决国产甘蔗收获机“无机”可用难题……随着近日6家洛阳企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，我市当前已拥有国家级“小巨人”企业14家、省级71家。

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[ 责任编辑：崔利利]
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