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洛阳今日晴天到多云 气温19℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.14 08:32

　　进入初秋，我们不仅要面对夏日炎热的最后反扑，还要面对“牙尖嘴利”的秋蚊子。

　　有句话叫“最毒不过秋蚊子”，为什么入秋后，蚊子依然这么活跃呢？疾控专家介绍，主要原因有两个：一是初秋昼夜温差逐渐增大，入夜后气温较低，蚊虫需要进入温度相对较高的室内以保持正常体温，从而造成人们在家中被蚊虫叮咬的机会较多；二是蚊子要“吃好喝好”，为越冬准备。有研究表明，华北地区常见的蚊子有两种，一种是淡色库蚊，另一种是白纹伊蚊，也就是我们常说的“花蚊子”。不管是哪种蚊子，都需要在冬季来临前储备足够的营养，这就是秋后蚊虫叮咬依然凶猛的原因。

　　有种说法叫“蚊子吸血也看人，O型血、A型血的人更受青睐”，这种说法没有科学依据。蚊子寻找“作案”对象不挑血型，而取决于人排出的二氧化碳量、散发的体味、体温等因素。蚊子对新陈代谢旺盛、出汗多、体味大的人情有独钟，比如婴孩、孕妇，以及爱出汗、爱运动的人。被蚊子咬后太痒？别挠，用花露水、肥皂水或芦荟液反复擦拭。

　　市气象局根据最新天气资料分析，本周后期，受高空西南气流及地面持续冷空气影响，洛阳将有一次明显降水降温天气过程。在此之前，受中低层东风气流影响，洛阳以多云天气为主，气温重回30℃以下。预计今天白天，洛阳全区晴天到多云，偏东风3级左右，气温19℃到29℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云，局部地区有阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到28℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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