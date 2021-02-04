夸父逐日与“最早的中国” (上古神话与洛阳)

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，人们一向见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳又与这些神话有着怎样的渊源？

最早的天文学家

在上古神话中，夸父逐日是人们耳熟能详的一个。然而，夸父为什么要拼命地追逐太阳？可能没几个人说得清。

关于这个神话，人们最熟悉的版本出自《山海经·海外北经》：“夸父与日逐走，入日，渴欲得饮。饮于河渭，河渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。”

显然，太阳是可望而不可即的。正因如此，当夸父在追逐太阳的途中死去时，他也就成了一位悲情英雄。

不过，能流传至今的上古神话，通常都保存着人类的某种原始记忆，并非无中生有。那么，夸父逐日的原始记忆是什么？

在《山海经·大荒北经》中，记载着这个神话的另一个版本：“夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。”

日景即日影，指太阳的影子。禺谷也作隅谷，相传是太阳落山的地方。

成书于战国时期的《列子·汤问》中，也说“夸父不量力，欲追日影”，最终渴死在途中。追有依据、因循的意思，因此，不少学者认为，夸父逐日的本义并非追逐太阳，而是根据太阳的运行轨迹来测日影。

在《中国天文学源流》一书中，作者郑文光就说，夸父追的是日影：“(他)追随着太阳的运行，不断测量太阳的影子，直至日落西山。从这个意义上来说，夸父可说是最早的天文学家，把他神话了，就变成了追逐太阳的巨人！”

古人通过圭表测影来制定历法，指导农时，观测仪器为三根表木。测影之表的基准长度是八尺，因八尺为一寻，表木又称寻木。

在《山海经》的记载中，夸父“弃其杖，化为邓林”。邓林是什么？清人毕沅解释为桃林，但原文中称其为“二树木”，即相邻的两棵树，与它们相距不远的，是长达千里的寻木。

《中国天文考古学》的作者冯时认为，夸父的手杖显然就是测影之表。“二树木”加上寻木，就是夸父测日影的三根表木。

“测日影”与“正地中”

登封告成有“周公测景台”，相传是周公定鼎洛邑时，为“测日影，正地中，定四时”所建。

古人择天下之中而建都，如《荀子》中说：“故王者必居天下之中，礼也。”《吕氏春秋》中也说：“古之王者，择天下之中而立国。”

洛阳地处天下之中，是“最早的中国”。《尚书》中有“王来绍上帝，自服于土中”的记载，南宋学者蔡沈解释称：“洛邑，天地之中，故谓之土中。”1963年，西周早期青铜器何尊在陕西宝鸡出土，其铭文“宅兹中国”中的“中国”，指的就是洛阳一带。

自古以来，人们在洛阳测日影以定地中，到宋人乐史著《太平寰宇记》时，还引唐代天文学家李淳风的话说：“今洛阳告成县以土圭测天地之中也。”从甲骨文看，“中”字本身就是由测影之表演化而来的，测日影对古人的重要性不言而喻。

圭表测影，早期用的是土圭木表，即垒土为圭，立木为表。根据圭表所测日影的长短规律，古人可以确定冬至、夏至的准确时间，从而将一年的历法制定出来。

胡大军是《伏羲密码》一书的作者，他认为在上古时期，人们有了测日影的表木，就相当于架起了通天的阶梯。

确实，《山海经》中还描述有“百仞无枝”的建木，《淮南子》中解释，建木可以通天，“众帝所自上下，日中无影，呼而无响，盖天地之中也”。

无论是建木还是夸父的手杖，其实都和表木一样，是“测日影，正地中，定四时”的工具。只不过它们出现在奇书《山海经》中，就成了神话的一部分。

近年来，不少学者重新解读《山海经》，发现其中的《山经》较为写实，可归为地理著作；《海经》和《大荒经》主要是“看图说话”，与天文历法关系密切。也就是说，《山海经》的内容并不神秘。

在《失落的天书》序言中，作者刘宗迪说，自古迄今，人们一直用神秘的眼光看《山海经》。其实，这可能只是一本平淡无奇、质朴无华的书，讲的是古人司空见惯的事情，后人因为不知道，才将它们当成了一个个不解之谜。

从夸父逐日的神话看，也许他是对的。

首阳山下说夸父

“神都俗人”杨官朋在bilibili网站(简称B站)讲上古史，《山海经》是他解读的一个重点。

在《山海洛荒》系列视频中，他提出一个观点，就是上古时期一次大洪水过后，洛阳盆地被淹，人们四散逃到周围的山上，《大荒经》描述的内容都与洛阳盆地及四周山峰有关。

“荒”字的原始含义，是洪水泛滥、家毁人亡、田园荒废。从这个角度看，《大荒经》在“看图说话”时多描述四周山峰，对中间的“海”却一笔带过，也是情有可原的。

夸父逐日的故事出现在《大荒北经》中。杨官朋认为，《大荒北经》描述的是洛阳盆地北边的邙山，其上有颛顼墓所在的附禺之山，有鲧堵水时挖土的程州之山，有阳山及“始州之国”，还有“寻竹生焉”的有岳之山……

寻竹即寻木，是测日影所用的工具，可与夸父逐日的故事相对应。不过，测日影并不需要追着太阳跑，相反，为了保证数据准确，观测地点应该是固定的。

杨官朋从《大荒北经》中所述的位置推断，夸父选择测日影的地点就在阳山脚下。夏至日影短，冬至日影长，夸父在这里最先确定了夏至和冬至的时间。

“古时的阳山，现在叫首阳山。这里的始州之国，就相当于‘最早的中国’。”他说，“夸父发明圭表测影，产生了根据太阳运行规律制定的天文历法，即阳历。二里头时期使用的六龙历就是阳历。”

《风土记》中记载，“仲夏端午，端，初也”。仲夏即夏至，也就是说，古时的夏至又称端午。据民国学者闻一多研究，端午习俗多与龙有关，是一个“龙的节日”。至于后人在这一天纪念屈原，则是另一回事。

杨官朋也详细解读了端午节与龙、夏至的关系。他说，端午节的由来与夸父测日影有关，这比纪念屈原的时间要早得多。

“但愿有一天，人们在端午节划龙舟、吃粽子时不仅能想到屈原，还能到首阳山下纪念逐日的夸父。”他说。

是啊！读懂《山海经》中的夸父逐日已经不易，想让人们将端午节与夸父联系起来，恐怕还有很长的路要走。(首席记者 张广英)