大鱼视觉技术(河南)有限公司：研发精密检测技术 赋能洛阳智能制造

近日，洛阳智能科技产业园的大鱼视觉技术(河南)有限公司技术人员，正在对一批自主研发的全智能光学检测机进行调试。
近日，洛阳智能科技产业园的大鱼视觉技术(河南)有限公司技术人员，正在对一批自主研发的全智能光学检测机进行调试。
近日，洛阳智能科技产业园的大鱼视觉技术(河南)有限公司技术人员，正在对一批自主研发的全智能光学检测机进行调试。
该公司产品用于显示器、集成电路、半导体、汽车电子设备、太阳能面板等的质量在线检测，研发的微观成像技术、大幅图像快速处理技术，打破国外技术垄断，达到国内领先水平。该公司计划建成中部地区半导体领域具有重要影响力的精密检测设备研发和生产基地，助力洛阳制造业高质量发展。(记者 鲁博 通讯员 李斌 摄)
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