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“河洛英才计划”彭先兆团队在洛研发世界顶尖眼科医疗设备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.14 08:21

　　在眼科医生看来，人的眼睛就好比一台照相机。在洛阳，有这样一家公司，他们靠研发给眼睛“拍照”的产品，成为世界顶尖。

研发人员进行产品软件测试

　　该公司名为视微影像(河南)科技有限公司(以下简称视微影像)，由光学领域资深专家彭先兆创立。彭先兆团队也是入选我市首批“河洛英才计划”的人才团队。

　　近日，在视微影像测试区，工程师徐迎博正在进行产品软件测试。只见工作人员将眼睛靠近探头，数秒后,一张高清眼底血管透视图便在徐迎博的电脑屏幕上显现……

　　徐迎博介绍，这台产品名为扫频激光OCT眼科成像仪。OCT中文全称为“光学相干断层成像技术”，是一种利用光的干涉现象成像的断层扫描技术。目前，该技术已广泛应用于眼科检查领域，被誉为眼科诊断领域的“金标准”，借助这一技术医生就可以观察到眼内超微组织结构的横断面图像。

　　“在这一技术应用前，大多数的眼底检查都要进行荧光染色或者散瞳，我们产品的优势就在于无接触、无损伤、精度高。”徐迎博的自信来自团队的核心技术。前不久，经科技部认证，“洛阳造”扫频源OCT科学技术达到国际先进水平。

　　一张高精度的眼睛“照片”是如何诞生的？徐迎博说，基于先进的光学系统设计及软件算法，该产品所产生的眼底图像细节清晰，视网膜分层准确，为医生呈现了大视野高分辨率的极致眼底影像。随着该产品的推出，视网膜病变、青光眼、黄斑病变等眼科疾病的诊断将更加高效精准。

　　此外，在临床上，很多时候眼底病变能显示全身病变的蛛丝马迹。糖尿病、阿尔茨海默病等都能引起眼科并发症。借助该产品，相关疾病的检出率将大大提高，医生可以在病变早期采取及时、必要的治疗措施，预防疾病发展。

　　目前国内绝大部分高端医疗器械市场被外资品牌长期垄断。该产品的推出，不仅填补了我国眼科高端OCT市场的空白，也标志着国内眼科影像设备技术开始走在世界最前沿。

　　该公司相关负责人表示，目前中国眼科设备进口依赖度仍较高。视微影像拥有足够的技术储备，能够在不远的将来实现多系列相关领域设备的研发制造。

　　“我们企业在发展过程中，已经在国内带动形成了良好的眼科OCT供应链。未来将有更多搭载‘洛阳创新’成像技术的高端产品走向全国。”该负责人说。（记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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