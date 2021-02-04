洛阳疾控：这些人员返洛须持48小时内核酸检测报告

13日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒，目前，国内外疫情防控形势仍严峻复杂，9月10日以来，福建莆田等地本轮新冠疫情在3天内已经排查出75例新冠病毒感染者，校园成为传播点，广大市民亟须提高警惕。

13日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒，目前，国内外疫情防控形势仍严峻复杂，9月10日以来，福建莆田等地本轮新冠疫情在3天内已经排查出75例新冠病毒感染者，校园成为传播点，广大市民亟须提高警惕。 13日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒，目前，国内外疫情防控形势仍严峻复杂，9月10日以来，福建莆田等地本轮新冠疫情在3天内已经排查出75例新冠病毒感染者，校园成为传播点，广大市民亟须提高警惕。 为做好疫情防控，洛阳市疾控中心重点提醒如下： 1.非必要不前往中高风险区，如果必须前往要向所在社区和疫情防控指挥部报备； 2.目前在中高风险区的洛阳人，非必要不返洛。如必须返洛，须持48小时内核酸检测报告，并严格落实管控措施； 3.对于我市准备开学的高校，外地学生返校时须持48小时内核酸检测报告； 4.广大市民近期尽可能不从中高风险地区购买物品，如收到来自中高风险地区的快递等物，要严格对外包装进行消毒，做好防护，确保安全。 市疾控中心专家呼吁，请大家继续保持高度的防护意识，绷紧疫情防控这根弦，坚持科学配戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，养成良好卫生习惯。每个人都要成为自己健康的第一责任人，尽早全程接种新冠疫苗，万众一心为防控疫情做贡献。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓)