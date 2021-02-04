洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

车辆侧翻司机被困 偃师消防紧急救援【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 21:10

　　12日22时18分，偃师区府店镇九龙角水库一工程装卸车发生侧翻，司机被困，接到报警后，偃师区顾县消防救援站立即出动人员赶赴现场救援。

　　经初步勘察了解，现场一辆工程装卸车侧翻到路旁麦田，工程装卸车车头严重变形、前挡风玻璃破碎，被困人员右腿卡在驾驶座位与方向盘之间无法动弹。

　　根据现场情况，消防人员迅速制定救援方案，立即组织对被困人员实施营救。消防人员先用液压机动泵扩张左侧驾驶位置与仪表盘下方的距离，另一边用撬杠支撑防止空间回压造成二次伤害，最后在驾驶室右侧使用扩张钳对右侧空间进行扩张。

　　经过半小时的紧张救援，成功将被困人员救出并送往医院进一步检查治疗。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 王雷 赵聪聪 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴...
  • 鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登...
  • 本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有...
  • 洛阳：让创新驱动力更强劲澎湃（践行...
  • 目前，洛阳城市污水集中处理率达99.3%
  • 伊川县90岁老人多年来资助贫困生近15万元
  • 公告：洛阳定于9月18日统一组织人防警...
  • 中秋节假期，洛阳市规划展示馆正常开放
  • 洛阳疾控：这些人员返洛须持48小时内...
  • 洛阳涧西区陇北二路提升改造内容增加 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605