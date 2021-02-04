车辆侧翻司机被困 偃师消防紧急救援【视频】

12日22时18分，偃师区府店镇九龙角水库一工程装卸车发生侧翻，司机被困，接到报警后，偃师区顾县消防救援站立即出动人员赶赴现场救援。

12日22时18分，偃师区府店镇九龙角水库一工程装卸车发生侧翻，司机被困，接到报警后，偃师区顾县消防救援站立即出动人员赶赴现场救援。 12日22时18分，偃师区府店镇九龙角水库一工程装卸车发生侧翻，司机被困，接到报警后，偃师区顾县消防救援站立即出动人员赶赴现场救援。 经初步勘察了解，现场一辆工程装卸车侧翻到路旁麦田，工程装卸车车头严重变形、前挡风玻璃破碎，被困人员右腿卡在驾驶座位与方向盘之间无法动弹。 根据现场情况，消防人员迅速制定救援方案，立即组织对被困人员实施营救。消防人员先用液压机动泵扩张左侧驾驶位置与仪表盘下方的距离，另一边用撬杠支撑防止空间回压造成二次伤害，最后在驾驶室右侧使用扩张钳对右侧空间进行扩张。 经过半小时的紧张救援，成功将被困人员救出并送往医院进一步检查治疗。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 王雷 赵聪聪 文/图/视频)