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洛阳宜阳县让乡贤创业“更有家的感觉”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 19:54
富隆特工人正在加紧生产

　　近日，位于洛阳市宜阳县产业集聚区的富隆特运动装备有限公司生产线上一派繁忙景象，2000多名工人在各个车间有序忙碌着。一副副泳镜、一顶顶泳帽，经过一道道工序走下流水线，从这里“游”向世界60多个国家和地区。

　　富隆特是一家地地道道的宜阳企业，今年上半年获得国家体育产业示范单位命名，成功跻身体育产业“国家队”。“返乡创业，更有家的感觉。”企业负责人李建国曾在深圳打拼多年，后选择回到家乡宜阳创业。

　　怀有同样感触的，还有宜阳县赵保镇御艾堂艾业有限公司负责人索瑞辉。秋冬热销季即将到来，正忙着研发新品的索瑞辉几年前怎么也想不到，在外地有高薪工作的他会回到老家，开启和野草土坷垃打交道的生活。

　　在索瑞辉眼里，“家的感觉”更为具体：“早在公司立项之初，就有县发改委的同志对我们进行详细指导，后来县人社局定期开展创业辅导和政策解读座谈会法……”

　　目前，御艾堂已拥有技术领先的艾草加工设备5套，年加工艾叶5000余吨，企业采用“公司+农户”模式带动周边群众发展艾草种植。过去田间除不尽的野草，如今成了竞相种植的“金枝玉叶”，使得乡亲们钱包鼓了、笑容多了。

　　宜阳到底有啥魅力，能让大批青年才俊返乡创业大展拳脚？“围绕‘乡贤+’文章发力，加速打造‘雁归经济’是关键。”宜阳县相关负责人表示。

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[ 责任编辑：唐好优]
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