明日10时开播！2021“洛阳好物”消费季文旅福利大派送

最是一年好光景，金秋时节丹桂香。眼下正是出游的好时节，去哪儿玩最舒心、性价比最高？哪儿的文旅产品最划算？“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)之洛阳文旅专场为您备好了“最强攻略”！

最是一年好光景，金秋时节丹桂香。眼下正是出游的好时节，去哪儿玩最舒心、性价比最高？哪儿的文旅产品最划算？“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)之洛阳文旅专场为您备好了“最强攻略”！

明日10时至22时，洛阳文旅专场将在洛阳网抖音直播间开播，主播小姐姐携文旅好物“闪亮登场”。本场直播集旅游度假区门票秒杀、特色民宿福利、文创产品展销、地域美食特惠等板块于一体，力掀汛后、疫后旅游新高潮，进一步活跃消费市场、促进消费提质升级，在实现文旅惠民的同时，积极响应“万人助万企”行动，全面助力我市文旅企业复工复产。

在持续近12个小时的洛阳文旅专场直播中，诸多口碑旅游度假区消费项将一一亮相，多品类全面开花，力图为市民呈现盛大的文旅主题线上消费狂欢。

直播共分为上、下两个半场。上半场直播产品类型涵盖旅游度假区门票、民宿房间、特色菜品等。其中，旅游度假区门票囊括老君山、万安山、天河大峡谷、白云山、神灵寨等，民宿房间囊括凤翔山庄等，特色菜品囊括凤翔山庄等旅游度假区套餐等，可谓“一键”承包吃、住、游。

下半场直播产品类型涵盖文创产品、农产品、口碑美食等。其中，文创产品主要有囊括新安澄泥砚在内的“心安礼得”系列和洛城众潮流文化社与洛阳博物馆的联名服饰等，农产品囊括洛阳源耕系列产品、栾川印象系列产品、汝香源香菇等，口碑美食囊括卡萨米亚月饼礼盒、杜康酒、盛恒快爆花生等，实为生活好物与赠人佳品。

除了品类丰富，洛阳文旅专场直播优惠更是“一波更比一波强”，专属“秒杀”福利也不可或缺。免费福袋、1元秒门票，9.9元秒文创礼包、食品、服饰……拼手速的时候到了，您准备好“接招”了吗？

旅游度假区方面，凤翔温泉观景窑洞汤屋、山地汤屋原价19元的儿童票“秒杀价”仅1元，天河大峡谷原价50元的门票“秒杀价”仅1元，神灵寨的七彩速滑项目儿童票、成人票“秒杀价”均为2.99元。

文创产品及特色农产品方面，“心安礼得”系列推出9.9元文创礼包，内含新安县知名景区门票以及老王烫面角、文创代金券；汝香源下单即送木耳30g，更有9.9元“秒杀”金钱菇活动；洛城众潮流文化社与洛阳博物馆的联名黑马T恤“秒杀价”9.9元，东方红联名卫衣“秒杀价”19.9元。

日前，河南省人民政府办公厅印发《关于进一步扩大消费的若干意见》中明确了消费对经济增长的重要引擎作用。为积极贯彻该文件精神，在促进消费提质升级的同时全面助力我市企业汛后、疫后复工复产，洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手，联合抖音电商举办“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季活动。接下来，将有更多好物在后续直播中与大家见面。关注“洛阳好物”消费季，守候洛阳网抖音直播间，约“惠”最美金秋！(记者 谢钰旸)