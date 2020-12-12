今冬采暖季开始缴费了

13日，洛报融媒记者从我市多家供热企业获悉，今冬采暖季缴费工作将陆续开始，直管用户可通过多种方式缴费，由小区物业公司收取采暖费的非直管用户则需要等待物业公司通知。
13日，洛报融媒记者从我市多家供热企业获悉，今冬采暖季缴费工作将陆续开始，直管用户可通过多种方式缴费，由小区物业公司收取采暖费的非直管用户则需要等待物业公司通知。
13日，洛报融媒记者从我市多家供热企业获悉，今冬采暖季缴费工作将陆续开始，直管用户可通过多种方式缴费，由小区物业公司收取采暖费的非直管用户则需要等待物业公司通知。
洛阳热力有限公司
缴费日期：
从9月15日到11月8日17时止，目前，该公司所辖各小区已公布本采暖季缴费信息。
缴费方式：
市民可到洛阳银行、建设银行或交通银行缴纳费用，也可通过支付宝或微信进行网上缴费。
注意事项：
缴费截止后，该公司将按缴费情况如期开阀供暖，逾期缴费的用户，该公司将于11月18日以后根据缴费顺序陆续安排开阀供暖，逾期缴费用户前期未供天数不予退费。
用热实缴金额小于等于0的用户，今冬若需用暖，需到该公司客服中心办理申请用热手续，否则将被视为报停用户。安装费余款尚未缴纳的部分小区，须清缴工程余款后方可缴纳今冬采暖费并开阀供热。
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