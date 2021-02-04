鸡蛋壳上的生产日期印记 必须洗掉吗？

“前几天在超市买了一盒鸡蛋，煮完后发现蛋白上有蓝色斑点，超市说这是蛋壳上的油墨渗入造成的，不影响食用，真是这回事吗？”近日，市民李先生在网上发帖反映此事。

“前几天在超市买了一盒鸡蛋，煮完后发现蛋白上有蓝色斑点，超市说这是蛋壳上的油墨渗入造成的，不影响食用，真是这回事吗？”近日，市民李先生在网上发帖反映此事。昨日，记者求证得知，用于在蛋壳上印产地、生产日期等“身份信息”的油墨为食品接触级，不会危害身体健康。

6日，李先生在洛龙区某大型超市买了一盒15枚装的“纯粮鸡蛋”。回家后，他把鸡蛋煮熟剥壳后发现，蛋白上有明显的蓝色斑点，看着有些吓人。李先生说，当时他以为是蓝斑某种化工颜料渗入造成的，怀疑这是假鸡蛋，于是在网上发帖投诉。随后，该超市工作人员联系他称，蛋白上的蓝色斑点是鸡蛋煮裂后，蛋壳上用于标记生产日期的油墨渗入造成的。

“他们给我传了一份检测报告，显示此类油墨为食品接触级，不会危害身体健康。”李先生说，对此结果，他表示认可。

如今，越来越多的鸡蛋在上市前，会被喷印上产地、厂家、生产日期等“身份信息”。此类用于喷印“身份信息”的油墨是否有“章”可循？

13日，市市场监管局相关负责人说，除食品外，食品添加剂、食品外包装等食品相关产品，都必须按照食品安全法等规定生产。也就是说，一枚鸡蛋，除了要确保其本身没有问题，也要确保油墨达到食品安全标准。

“我们在日常抽检时一般会带壳进行检测，如果因油墨影响到食品安全，也会按照相关法规进行处理。”该负责人提醒，大型商超、市场在进货时，一般会要求鸡蛋厂商提供相关检测报告，确保食品安全。市民在购买鸡蛋时，应选择正规渠道。(洛报融媒记者 刘嘉仪)