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未来五年，老城区将改造202个老旧小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 20:02

　　洛报融媒记者从近日召开的老城区第十次党代会上获悉，该区将大力发展文旅文创、牡丹、商贸物流、高新技术四大主导产业，高质量建设环境优美、文化繁荣、产业兴盛、和谐文明的现代化老城。

　　老城区作为全市最早的建成区，是古洛阳风貌保存较为完整的城市区，是十三朝古都的历史文化缩影。未来五年，老城区将持续深化文旅文创业，围绕东西南隅历史文化片区建设，加强金元古城墙遗址保护展示；加快隋唐大运河国家文化公园、翠云阁、洛邑古城一期续建、“一街游千年”特色商业步行街等项目进度，不断延续带有独特老城印记的文化根脉。同时，老城区还将“异想天开”搞创意，在做场景上下更大功夫，聘请专业团队策划打造“梦里盛唐、尽在洛邑”文旅品牌，提供更多可感知、可参与、可互动的沉浸式体验。

　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，要求深入实施非物质文化遗产传承发展工程，切实提升非物质文化遗产系统性保护水平。值得关注的是，未来五年，老城区将聚焦非遗名录体系建设，完善提升洛邑古城一期业态功能，打造中原乃至全国规模最大、非遗产业化最集中的文化旅游目的地。

　　造福于民是老城区推进社会主义现代化强区建设的重要内容。未来五年，老城区将推动建机厂家属院、一运公司家属院、利通巷等202个老旧小区改造，完善小区配套设施，加强物业管理和社区建设，提升小区人居环境。注重把小区改造和小区治理结合起来，统筹用好社会力量、市场力量、群众力量，实现共建共治共享。推进新街北延、金翠路等道路桥梁建设，配合做好玄武大道、嵩山北路、汽车站北迁等工程，形成更加畅通、便捷的城市路网体系。不断完善城市供水、供电、供气、供暖等基础设施，加强城区公厕、停车场、小游园等配套建设，推进地上空间和地下空间综合开发利用。以建设智慧城市为抓手，加快信息化、数字化、智能化新型城市基础设施建设。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：唐好优]
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