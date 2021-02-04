商家设置“最低消费” 最高可罚3万元

近日，市民马先生在洛阳网“百姓呼声”栏目反映，他跟媳妇到市区一家饭店吃饭时，因没有达到饭店最低消费规定，多点了一些菜，造成了浪费。希望有关部门及时制止这种行为。

读者反映

近日，市民马先生在洛阳网“百姓呼声”栏目反映，他跟媳妇到市区一家饭店吃饭时，因没有达到饭店最低消费规定，多点了一些菜，造成了浪费。希望有关部门及时制止这种行为。

记者追访

马先生家住西工区，今年40多岁。6日，他和媳妇到位于纱厂东路的一家饭店吃饭。其间，两人点了1份荤菜和2份米饭，共计消费27元。然而，结账时，服务员却告诉马先生，饭店规定每位顾客的消费不得低于15元，两人至少要消费30元才行。无奈之下，马先生又补点一道凉菜。

“这家饭店我常来，因为菜量比较大，所以才点了一个菜。多点的那道凉菜，最后剩了半盘，造成了浪费。”马先生说，他认为饭店设置最低消费的行为与国家倡导的节约粮食相违背，应该及时制止。

“接到消费者投诉后，我们立即进行了调查核实。”13日，洛阳市市场监管局西工分局相关负责人告诉记者，我国《餐饮业经营管理办法(试行)》第十二条明确规定，禁止餐饮经营者设置最低消费。对于违规行为，法律法规有规定的，商务主管部门可提请有关部门依法处罚；没有规定的，由商务主管部门责令限期改正，其中有违法所得的，可处违法所得3倍以下罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，可处1万元以下罚款；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

“目前，针对设置最低消费的情况，我们已责令商家进行整改。”该负责人提醒，消费者如遇商家设置“最低消费”的情况，可以拨打12315进行维权。（洛报融媒记者 刘嘉仪）