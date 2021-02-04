乡村振兴他山石：浙江绍兴上虞区以乡贤之光“点亮”乡村产业

乡村振兴，最关键的是要让乡亲们富裕富足起来。如果老百姓收入不增加，乡村振兴就是一句空话。
乡村振兴，最关键的是要让乡亲们富裕富足起来。如果老百姓收入不增加，乡村振兴就是一句空话。
乡村振兴，最关键的是要让乡亲们富裕富足起来。如果老百姓收入不增加，乡村振兴就是一句空话。
洛阳东南1000公里之外，浙江省绍兴市上虞区。这里是鱼米之乡，也人才辈出。2020年，当地农村常住居民人均可支配收入38044元，基本与洛阳城镇居民收入持平，更是洛阳农村居民收入的2倍以上。
走进上虞，探寻共同富裕的密码，有一个群体格外耀眼——乡贤。他们事业有成、眼界开阔、心念桑梓，成为产业振兴、人才振兴、组织振兴的重要力量。
乡贤回归，源于乡愁的牵绊。早在2001年，当地就成立了全国首个乡贤文化研究会，20年久久为功，挖掘故乡历史，抢救文化遗产，弘扬乡贤精神。以乡贤文化为纽带，上虞把乡贤工作纳入新时代大统战格局，成立区、乡镇、村三级乡贤工作领导小组，促乡情联谊、办乡贤大会，唤醒无数乡贤回乡热情，擦亮了“中国乡贤文化之乡”的金质名片。
上虞南部，山明水秀。岭南乡东澄村以万年石浪、千年梯田、百年古村，塑造了响当当的农旅融合文化IP。曾几何时，小山村交通闭塞，几近成了被遗忘的角落。
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