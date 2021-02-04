全程目击：洛阳中小学食堂所用食材现场“体检”【视频】

保障校园食品安全，食品安全快检车进校园——13日上午，洛阳市市场监管局联合涧西区市场监管局、洛龙区市场监管局执法人员，先后来到洛阳理工学院附属中学食堂后厨、洛阳市实验小学通济校区食堂后厨，对肉类、蔬菜、面粉和食用油等餐饮环节购进的食材进行了快速检测。

执法人员检查食材

保障校园食品安全，食品安全快检车进校园——13日上午，洛阳市市场监管局联合涧西区市场监管局、洛龙区市场监管局执法人员，先后来到洛阳理工学院附属中学食堂后厨、洛阳市实验小学通济校区食堂后厨，对肉类、蔬菜、面粉和食用油等餐饮环节购进的食材进行了快速检测。

洛阳理工学院附属中学抽取食材

洛阳市实验小学通济校区抽取食材

食材装袋编号

在学校食堂操作间和食材存放仓库等处，执法人员现场查看食材原料采购、贮存、加工制作、餐饮具清洗消毒、送餐分餐、食品留样等情况。