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想像“遗书老人”李仁普一样成为遗体捐献者，这些流程先了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 16:14

　　“李老的无私精神让我们全家都深受感动，我也想像他一样，成为一名遗体捐献者，但不知具体手续怎么办理。”今天上午，家住洛阳市洛龙区的市民古先生通过洛阳网“百姓呼声”求助，今年78岁的他，希望能向“遗书老人”李仁普看齐，联系洛阳市红十字会、签署遗体捐献协议，“若能发挥余热，为医学做些贡献，我也会为自己多一分自豪。”

　　9月10日，洛阳网以《洛阳84岁老人签署遗体捐献协议 “不留骨灰不留名，留名就写‘中国人’”》为题，讲述了家住涧西区的84岁老人李仁普，签署遗体捐献协议并附上遗书，遗书内容令人泪目。报道发出后，不少读者像市民古先生一样来电咨询，如何成为一名遗体捐献者以及捐献流程，大家共同的心愿是“做点儿有意义的事情”。（>>>点击查看此前报道

　　对此，洛阳市红十字会相关负责人接受洛报融媒记者采访时表示，遗体捐献志愿者可联系市红十字会办理填表登记手续，一式两份。志愿献遗体申请登记表填写完后，由市红十字会将两份表同时送至河南省红十字会志愿捐献遗体接受中心加盖公章，由市红十字会保留一份，依据志愿者填写的地址，再邮寄到志愿者手中一份，以示志愿者完成遗体捐献申请。生前未办理志愿遗体申请登记手续的，但本人临终前或逝世后其亲属要求志愿捐献遗体，也可直接联系办理相关手续。

　　同时，该负责人提醒广大市民，遗体捐献是一项自愿的、无偿的社会公益事业。在做出决定前，希望每个人都能冷静三思。遗体捐献登记者没有医疗及住院费用补助，遗体捐献遵循自愿、无偿的原则，无任何形式的报酬补偿，捐献过程中捐献者和家人也不负担任何费用。

　　完成遗体捐献后，是否可留骨灰？该负责人说，遗体供医学院需3至5年完成医学事业，教学研究后将进行火化，遗体火化后由省红十字会志愿捐献遗体接受中心通知志愿者家属领取骨灰或由省红十字会志愿捐献遗体接受中心，统一在每年5月8日世界红十字日前送回指定纪念园。

　　目前，根据志愿者生前遗愿家属可选择我市两家遗体器官捐献纪念园免费安放骨灰，并在纪念碑上刻名纪念供后人瞻仰。这两家纪念园分别是洛阳凤凰山生态纪念园和洛阳大唐森林陵园。洛阳市红十字会咨询电话：0379-63930639。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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