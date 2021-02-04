洛龙区有一条白圭街，是以白圭的名字命名的。这个白圭，名头不小，他是商人的祖师爷，被尊奉为“商祖”。

洛龙区有一条白圭街，是以白圭的名字命名的。这个白圭，名头不小，他是商人的祖师爷，被尊奉为“商祖”。

白圭虽是“商祖”，却也是鬼谷子的徒弟。东周时期，著名谋略家、纵横家鬼谷子在汝阳云梦山创办“鬼谷军校”，收徒传艺，门下弟子个个是人才。相比鬼谷子的其他高徒，比如纵横捭阖、名震四方的苏秦和张仪，白圭在政坛的名气似乎不算大，但在商界，他若排第二，没人敢排第一。

发财的诀窍

史载，白圭生于战国时期的洛阳，名丹，字圭，是著名经济谋略家、理财家。

在白圭生活的那个时代，洛阳是王城所在地，不仅是全国的政治、文化中心，也是商贸中心。尽管周王室被诸侯架空，名存实亡，但洛阳商业繁荣、机遇遍地，许多外地商人不远千里来洛淘金，“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。

相传，鬼谷军校开的有政治课、军事课、商业课，别的同学跟着鬼谷子学权术谋略，出将入相，纵横天下。白圭有经商天分，对商业课情有独钟。

老师教了他一个致富妙招：“将欲取之，必先与之。”用现在的话说，就是要得到先付出，给他人实惠和好处，大伙儿共同富裕。

白圭深以为然，将其奉为圭臬。

当时的商人大都喜欢做珠宝生意，卖珠宝利润高，一夜暴富不是神话。白圭则另辟蹊径，专做农副产品贸易，把甲地的粮食倒卖到缺粮的乙地，再把乙地的丝织品倒卖到缺丝帛的甲地。

他认为，珠宝可以不戴，但饭不能不吃，农副产品是生活必需品，薄利多销，照样有钱赚。

《史记·货殖列传》里说，白圭“乐观时变”，善于观察生产规律及市场变化，预测行情，把握时机进行理财规划。

别的商人囤积居奇，垄断市场，牟取暴利，他偏要反着来。当商品供过于求，无人问津时，他就趁机买进；当商品供不应求，价格大涨时，他会趁机卖出。

丰年粮食产量高，粮食滞销，奸商趁机压价，农民手里的粮食卖不出去，只能贱卖。白圭逆势而为，加价收购粮食，低价出售畅销的丝织品、漆器等货物。

灾年粮食减产，粮价大涨，奸商坐地涨价，他反而加价收购蚕丝、帛絮等滞销品，便宜出售库存的粮食。

这一通反向操作，让白圭人气飙升，大伙儿都夸他是有良心的商人，争着跟他做生意。小本买卖赚大钱，白圭迅速登上了东周富豪榜。

总结他发财的诀窍，那就是“人弃我取，人取我予(与)”，满足顾客需求，乐于给他人实惠。这样，别人也会给你大开方便之门，机会多了，发财的概率自然大。

经商的秘籍

古代重农抑商，商人地位不高，有钱却不体面。白圭本有机会当国相，像他的洛阳老乡苏秦一样成为“人上人”，但他自愿放弃高官厚禄，弃政从商。

他出师之后，当过魏国国相，魏惠王奉其为座上宾，对其礼遇有加。

魏国都城大梁(今开封一带)挨着黄河，常常闹水灾，百姓苦不堪言，大臣们束手无策。白圭认为千里之堤毁于蚁穴，派人加固堤坝、兴修水利，堵上了“蚂蚁窝”，治住了黄河水患。

这里得插句话：史学界也有人认为，治水的白圭跟经商的白圭不是一个人，只是同名；不过大多数人更愿意相信，此白圭就是彼白圭。

按说，白圭治水有功，在魏国大有可为，他却主动辞职，放弃了官位。原因据说是魏国官场腐败，他不屑与那些国家蛀虫为伍。

齐国、中山国的国君，听说白圭从魏国辞职了，争相聘请他帮忙治国，但他不干。

战国时期礼崩乐坏，某些诸侯国不讲道德，没信义、没实力，还治理个啥劲儿？君子不立危墙之下，他才不要陪着他们亡国。

秦国国力强大，重用商鞅变法，重农抑商。白圭跟商鞅观念不合，无法共事。

如此一来，他只能经商。

白圭认为，商场如战场，经商如用兵，做买卖要像治国统兵一样运筹帷幄，必须审时度势，顺应时机，果断出手，方可立于不败之地。

把经商之道拔到治国的高度，可见其自信。

富豪的良心

身为东周头号富豪，白圭发财不忘本，反对唯利是图，追求共同富裕。

相传，他创建了河洛地区最早的“商学院”，传授经商之道。

《史记》记载，白圭的教学标准很高，要求学生“智、勇、仁、强”，做有勇有谋、有仁有义、有文化、有素质的厚道商人。

他身体力行，言传身教，生活俭朴，与员工同甘共苦，分享红利。

天下有难，他慷慨解囊，捐款赈灾。

顾客手头紧，他主动让利，“赔钱赚吆喝”。

格局有多大，世界就有多大。眼光长远、胸怀宽广的白老板，利国利民，他不发财谁发财？（记者 张丽娜）