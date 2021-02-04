鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登上男子团体冠军领奖台

第十四届全运会场地自行车赛迎来“洛阳时刻”！在刚刚过去的双休日，河南队又夺两金两银。其中，洛阳选手鲍珊菊、郭裕芳包揽女子250米原地启动计时赛的金牌和银牌，洛阳选手乔玉磊助河南队夺得男子团体追逐赛金牌。此外，在女子团体追逐赛上，河南队收获一枚银牌。至此，河南队在本届比赛中已收获三金两银。

第十四届全运会场地自行车赛迎来“洛阳时刻”！在刚刚过去的双休日，河南队又夺两金两银。其中，洛阳选手鲍珊菊、郭裕芳包揽女子250米原地启动计时赛的金牌和银牌，洛阳选手乔玉磊助河南队夺得男子团体追逐赛金牌。此外，在女子团体追逐赛上，河南队收获一枚银牌。至此，河南队在本届比赛中已收获三金两银。

鲍珊菊冲线 记者 张怡熙 摄

【现场】

“奥运姊妹花”再度绽放

11日10时45分，女子250米原地启动计时赛决赛打响。该项目考验的是运动员的爆发力和启动稳定性，全国共有8名选手进入决赛，代表河南队登场的是鲍珊菊和郭裕芳这对“奥运姊妹花”。在前6名上场的选手中，仅有两个人比赛时间低于19秒，第7个登场的郭裕芳一举将该项目当天的成绩刷新至18秒634。

“这下稳了。”正在观战的河南代表团一片欢腾：冠军争夺战成了两名洛阳选手间的“队内赛”。

果然，最后登场的鲍珊菊不负众望。她深吸一口气，大吼一声，冲出起点，并迅速调整好呼吸和节奏，飞快地骑完全程，将夺冠的时间定格在18秒562。继前一天夺得女子团体竞速赛冠军后，她为河南队再添一枚金牌，郭裕芳夺得该项目银牌。

“如愿以偿夺得两枚金牌，实现了本届全运会的既定目标，我很开心，感谢家乡洛阳的大力支持。”赛后，鲍珊菊接受采访时说，洛阳近年发生了日新月异的变化，本届赛事的组织工作更是细致入微，无论是打造国内一流的自行车馆，还是在食宿、训练、出行等方面都给予了运动员全方位保障。和参加东京奥运会相比，坐镇家乡主场，她的心情更加轻松愉快，能全力以赴保持最佳状态。

“作为洛阳人，宣传好家乡是义不容辞的责任，我将尽自己所能，做洛阳优秀文化的传播者，让更多人关注洛阳、喜欢洛阳。”鲍珊菊说。