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坚守红线 突出重点 立行立改 确保耕地保护督察工作取得良好效果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.13 08:34

　　11日，在收听收看全省2021年耕地保护督察工作动员部署会后，我市立即召开会议，对做好相关工作进行再安排再部署。

　　市委常委、常务副市长王琰君强调，各县区、相关部门要高度重视，迅速召开专题会议、进行专题部署，拿出“一竿子插到底”的决心，由市自然资源和规划部门总牵头，农业农村、交通、林业、水利等部门通力协作、密切配合、各负其责，确保此次耕地保护督察工作取得良好效果。要立行立改，突出重点问题全力推进整改。组织开展违建别墅问题清查整治专项行动，持续巩固整治成果；全力开展农村乱占耕地建房问题整治工作，确保全部清理到位；坚决整改卫片执法检查工作违法图斑，根据自然资源部有关卫片“月清季结”原则，坚决做到对新增违法占用耕地行为“零容忍”；抓紧推进遗留问题整改工作，逐个对照检查，逐一分析原因，逐宗制定整改方法，明确整改责任人，确保工作按期完成；开展批而未征、征而未供、供而未用“三未”土地专项整治工作，加快处理进度，确保11月底前全部完成。要强化问责，围绕以上5个方面整改重点，市政府督查室要加强全面督察，市自然资源和规划部门要组织专班到各县区认真督导，对工作不重视、不作为、落实不力的县区通报约谈，坚守红线、严守底线，全力服务保障全市经济社会发展大局。(记者 李东慧 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
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