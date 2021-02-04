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洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴息贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.13 08:29

　　近期，不少市民因为公积金贷款轮候关注贴息贷，询问贴息贷相关情况，记者采访了解到，我市目前正全力推进个人住房公积金转商业贴息贷款，截至8月底，4家银行共为413户借款职工发放公积金贴息贷款1.56亿元(不包括商贷部分)。

　　背景

　　公积金高位运行，贷款轮候制启动

　　目前，我市住房公积金个贷率已超过97%，放贷压力较大。2018年，全市归集公积金61.65亿元，贷款28.42亿元；2019年，全市归集公积金64.96亿元，贷款44.44亿元；2020年，全市归集公积金72.84亿元，贷款48.73亿元；今年1月至8月，全市归集公积金51.15亿元，贷款37.43亿元……

　　“个贷率居高不下，虽然体现了住房公积金管理部门保障民生的主动作为，但也直接导致公积金资金流动性不足。”市住房公积金管理中心相关负责人坦言，今年3月，一级预警防控措施启动后，部分缴存时间短的职工可贷额度降幅较大。

　　此外，部分房地产开发企业和中介机构对公积金贷款有顾虑，也导致不少市民不得不转用商贷，增加了利息支出。

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[ 责任编辑：潘亮]
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