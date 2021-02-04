洛阳市卫健委提醒：预防出生缺陷要重视婚前、孕前健康检查

昨日是我国第17个预防出生缺陷日，今年的主题是“健康孕育，护佑新生”。

昨日是我国第17个预防出生缺陷日，今年的主题是“健康孕育，护佑新生”。如何预防宝宝出生后身体有缺陷？市卫健委提醒，要做好出生缺陷三级预防。

婚前、孕前检查有待重视

市卫健委妇幼科负责人介绍，出生缺陷是指婴儿在出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。近年，我市免费开展一系列优生健康检查，一些重大出生缺陷，如神经管缺陷(包括无脑儿、脊柱裂等)、先天愚型等出生缺陷发生率逐渐下降。

“虽然大家的优生优育意识不断增强，普遍重视孕期、产前产后检查，但对于婚前、孕前健康检查项目普遍重视不够。”该负责人说，对于拟结婚和拟生育的市民，一定要重视婚前、孕前健康检查，通过检查筛查出具有高风险因素的拟生育夫妇，可以及早采取措施进行干预。

适龄夫妇可免费做的项目有不少

“目前，我市采取出生缺陷三级预防举措，免费开展多项预防出生缺陷检查项目，一对适龄夫妇做完免费基础检查，能省上千元。”该负责人说。

三级预防指什么？免费检查项目有哪些？记者帮您一一梳理。

●一级预防

在婚前、孕前和孕早期进行健康教育、优生检查和咨询指导，预防出生缺陷的发生。

免费项目：婚前保健、孕前优生健康检查、农村增补叶酸项目。

●二级预防

在孕期开展产前筛查和产前诊断，减少致死、严重致残缺陷儿的出生。

免费项目：1.免费产前筛查，产前超声NT筛查(孕11周—孕13周+6天)、孕中期产前血清学筛查(孕15周—孕20周+6天)，以及优生优育健康教育、风险评估、遗传咨询、转诊、追踪随访等服务。2.评估为高风险的孕妇，可以进行免费产前诊断，胎儿染色体核型分析或单基因遗传病检测，以及风险评估、遗传咨询、生育指导、转诊、追踪随访等服务。

●三级预防

对新生儿进行先天性疾病筛查和诊断，对出生缺陷患儿进行治疗康复，减少儿童残疾，提高患儿生存质量。

免费项目：新生儿苯丙酮尿症(PKU)和先天性甲状腺功能减低症(CH)筛查，以及听力筛查。