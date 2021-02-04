目前，洛阳城市污水集中处理率达99.3%

“地下水资源不能浪费，得想办法利用起来。”日前，在洛龙区大有商务大厦施工工地，市节水服务中心主任金正军看着抽取的地下水不停地向景观渠内排放，感慨地说。

“地下水资源不能浪费，得想办法利用起来。”日前，在洛龙区大有商务大厦施工工地，市节水服务中心主任金正军看着抽取的地下水不停地向景观渠内排放，感慨地说。 “地下水资源不能浪费，得想办法利用起来。”日前，在洛龙区大有商务大厦施工工地，市节水服务中心主任金正军看着抽取的地下水不停地向景观渠内排放，感慨地说。 建筑工地在开挖基坑施工时，必须抽取地下水降低水位，才能确保基坑施工安全。这些地下水绝大多数被直接排入市政管网或天然河道，未被有效利用。 当天，市污染防治攻坚办联合相关部门，就加强建设工地疏干排水再利用工作，到部分施工工地进行观摩。据介绍，目前我市正在探索推广移动式五级沉淀节水池(蓄水罐)，将这些地下水用于绿化灌溉、城市洒水等。 洛河水清岸绿 记者 鲁博 摄 近年，我市在净化水资源、治理水污染方面不遗余力。我市坚持全流域治理，深入实施“水十条”，重点推进流域综合整治、饮用水水源保护、黑臭水体治理和城市河流清洁行动，全域水环境质量持续提升。目前，我市城市污水集中处理率达99.3%，优良水体比例达86.7%。 下一页 尾页 [1] [2]