阵雨！中雨！大雨！暴雨！洛阳下周天气……

这个双休日，天气晴好，我省大部分地区气温都在30℃以上，周口市太康县以36.1℃高温位居榜首！
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明天就是周一了，下周天气怎么样？
今天17时许，洛阳市气象台发布周天气预报称，未来一周前期受中低层东风气流影响，云系逐渐增多，局部地区有阵雨；18日前后受高空西南气流及地面持续冷空气影响，有一次中等强度降水天气过程，气温较前期有明显下降。具体预报如下：
今天夜里，晴天到多云；
13日(周一)，晴天到多云，局部地区有阵雨，气温19℃到29℃；
14日(周二)，晴天到多云，气温19℃到28℃；
15日(周三)，多云到阴天，局部地区有阵雨，气温19℃到27℃；
16日(周四)，多云到阴天，部分地区转阵雨，气温18℃到26℃；
17日(周五)，阴天转分布不均匀阵雨，气温18℃到24℃；
18-19日(周六-周日)，阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温16℃到22℃。
(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)
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