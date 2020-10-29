“马派”曲剧后继有人！马骐大师弟子李天芳收徒

12日上午，曲剧名家，国家一级演员李天芳(又名李天方)收徒仪式在洛龙区举行。李天芳师从曲剧大师马骐先生，他塑造的“李豁子”形象有很高知名度。李天芳此次收了8名弟子，年龄最小的朱亚凯生于1996年。

李天芳(前排右一)收徒仪式

12日上午，曲剧名家，国家一级演员李天芳(又名李天方)收徒仪式在洛龙区举行。李天芳师从曲剧大师马骐先生，他塑造的“李豁子”形象有很高知名度。李天芳此次收了8名弟子，年龄最小的朱亚凯生于1996年。

中国戏剧家协会副主席、河南豫剧院院长李树建等戏曲名家向李天芳收徒仪式发来贺电，市文联副主席、洛阳曲剧院院长刘联合，马金凤大师弟子、洛阳豫剧院院长关美利等洛阳戏剧界人士到会祝贺。

李天芳，1957年出生于梨园世家，被誉为河南曲剧“第一名丑”。他的唱腔舒畅明丽，韵味悠长，活泼洒脱，代表丑角剧目有《李豁子离婚》《李豁子做梦娶媳妇》《李豁子再婚》等，代表生角剧目有《刘全哭妻》《鞭打芦花》《洛阳令》《丁郎认父》等。

李天芳和妻子毕松萍成立的洛阳市天方曲剧团，作为民营剧团一直活跃在基层演出，受到群众欢迎，戏迷们有“三天不喝汤，也要听听李天芳”的说法。

李天芳收徒仪式合影

洛报融媒记者了解到，李天芳此次收徒8人，不仅有专业演员，还有曲剧爱好者。其中，老家许昌的朱亚凯从小学习戏曲，现在北京一家医院工作，由于喜欢李天芳的曲剧表演，他专程来到洛阳，拜在李天芳的门下。

“李天芳是曲剧名家，我很喜欢他的表演，希望通过此次收徒，将洛阳曲剧艺术传承下去，并发扬光大。”在李天芳收徒仪式上，市文联党组书记、主席王晓辉说。

洛阳豫剧院院长助理刘威是李天芳收的首批11名弟子之一，他代表弟子们发言：“拜到师父门下，我们一定会谨遵教诲，虚心向师父学习，继承和发扬师父爱岗敬业、献身戏曲艺术的精神！”(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)