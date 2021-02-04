男子醉酒被铁门卡头 消防部门紧急救援【视频】

9日3时28分，洛阳市洛宁县凤翼路一胡同内，一男子头被卡在铁门内，洛宁县消防救援大队迎宾大道消防站接警后迅速赶赴现场处置。

9日3时28分，洛阳市洛宁县凤翼路一胡同内，一男子头被卡在铁门内，洛宁县消防救援大队迎宾大道消防站接警后迅速赶赴现场处置。

消防救援队员到现场后发现，一名醉酒男子头被卡在铁门栅栏内。在了解情况后，消防救援队员利用液压扩张器对夹住该男子头部两侧的栅栏实施扩张。经过5分钟快速处置，栅栏两侧的间隙逐渐扩大，被卡男子顺利脱困。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 卫浩毅 文/图/视频)