来了！洛阳打造一批特色双拥主题公园【视频】

“传承红色基因，担当强军重任”“拥军优属，拥政爱民”……12日，刚一进入洛阳市双拥公园，一条条醒目的双拥宣传标语便映入洛报融媒记者眼帘。

“传承红色基因，担当强军重任”“拥军优属，拥政爱民”……12日，刚一进入洛阳市双拥公园，一条条醒目的双拥宣传标语便映入洛报融媒记者眼帘。

在这个公园里，处处洋溢着浓厚的双拥氛围，双拥共建、国防教育等宣传标语随处可见，能让大家在休闲中潜移默化地感受双拥文化，学习国防知识。

据了解，洛阳市双拥公园是我市首个集国防教育、双拥活动、休闲娱乐为一体的双拥公园，位于周山森林公园内。建设中，它依托地形位置优势，在原有绿地、凉亭、湿地等园林景观基础上因地制宜布置双拥文化元素，建设了双拥主题宣传以及戍边英雄、英模人物、优秀退伍军人、拥军模范事迹宣传栏等景观，将双拥文化和自然景观融为一体，着力营造“军爱民、民拥军，军民鱼水一家亲”的浓厚双拥氛围。

洛阳市退役军人事务局相关负责人介绍，市双拥公园建成后，每天都能吸引众多市民前来游玩、健身、观景，也成为大家接受国防教育的热门打卡地。