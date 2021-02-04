马蜂在民房筑窝 消防人员消除隐患【视频】

9月11日上午9时许，洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村一村民家中马蜂扰民，严重影响该户村民的正常生活。接到报警后，孟津区消防救援大队立即调派孟扣路消防救援站人员前往现场。

9月11日上午9时许，洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村一村民家中马蜂扰民，严重影响该户村民的正常生活。接到报警后，孟津区消防救援大队立即调派孟扣路消防救援站人员前往现场。 9月11日上午9时许，洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村一村民家中马蜂扰民，严重影响该户村民的正常生活。接到报警后，孟津区消防救援大队立即调派孟扣路消防救援站人员前往现场。 消防救援队员到达现场后，发现一个较大的马蜂窝筑在居民家一楼的玻璃门上方，距离地面约4米。 根据现场情况，消防救援队员先对住户进行疏散，紧接着换上防蜂服，在充分做好安全防护后，利用梯子靠近马蜂窝，采用打火机配合杀虫剂的方式清除马蜂窝。经过10分钟处置，消防救援队员成功将马蜂窝清除。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 李博文 文/图/视频)