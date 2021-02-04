洛阳启动2022年度市级重大科技创新专项申报工作

12日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，我市已启动2022年度洛阳市重大科技创新专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

12日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，我市已启动2022年度洛阳市重大科技创新专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

洛阳市重大科技创新专项，是着力解决制约我市现代产业体系发展的关键共性技术问题的项目，重点围绕传统产业提升、新兴产业培育和未来产业布局，突破一批核心关键技术，加速创新成果转化应用。

申报项目要求

符合国家、省和我市的产业、技术政策，创新性强；项目促进产业升级和产业结构调整，对我市产业发展具有较强带动作用，或技术先进、引领我市高新技术产业发展；项目实施周期一般为两年，原则上不超过三年，项目研发经费不低于600万元等。

申报单位要求

须为在洛阳市境内注册，具有独立法人资格的企业、科研院所、高校、新型研发机构以及其他具有研发能力的单位，拥有结构合理的研发团队，建有省级及以上研发平台等。

奖补政策

单个重大专项项目，支持额度原则上不超过300万元，对于事关全市发展、支撑产业转型、具有重大经济和社会效益的项目可重点支持，给予最高500万元支持。

申报单位可于9月22日前将相关材料报送至市科技局，咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华)