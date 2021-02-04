洛阳市图书馆历史文化公益讲座 带市民感受河洛文化

11日下午3点，一场历史文化公益讲座在洛阳市图书馆一楼第一报告厅举行。洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授、历史学博士张显运以《河洛地区佛教文化——兼谈佛教中国化》为题，为现场120名观众带来了一场精彩讲座。

11日下午3点，一场历史文化公益讲座在洛阳市图书馆一楼第一报告厅举行。洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授、历史学博士张显运以《河洛地区佛教文化——兼谈佛教中国化》为题，为现场120名观众带来了一场精彩讲座。

在两个小时的讲座中，张显运教授从国家对宗教中国化的重视、佛教的传入与中国佛教文化的特点、河洛地区佛教中国化进程，以及白马寺、龙门石窟、玄奘等多个方面切入，对佛教文化进行了深入浅出的讲解。

现场观众认真聆听，不少人记了密密麻麻的几页笔记。讲座结束时，观众对张显运教授的讲解报以热烈的掌声。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张炜 杨哲 文/图)