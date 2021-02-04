洛阳市疾控中心发布重要提醒：近期不要前往福建省莆田市

12日，洛报融媒记者获悉，10日至11日16时，福建省莆田市仙游县累计报告新冠病毒核酸检测阳性24例，其中确诊病例6例、无症状感染者18例。

12日，洛报融媒记者获悉，10日至11日16时，福建省莆田市仙游县累计报告新冠病毒核酸检测阳性24例，其中确诊病例6例、无症状感染者18例。12日，仙游县枫亭镇(全镇)疫情风险等级调整为高风险地区。12日，为严防疫情输入，守护广大市民的身体健康，洛阳市疾控中心发布紧急提醒：

一、以下人员请立即报告：自8月26日以来，有福建省莆田市旅居史的入洛人员，须第一时间主动向所在社区(村)或住宿宾馆进行健康申报，按要求配合落实隔离医学观察、健康监测、核酸检测等防控措施。

二、如非必要不前往中高风险地区所在城市：近期如非必要，不要前往福建省莆田市旅行及出差；确需前往的，请务必提前向所在社区(村)和工作单位报备，并做好个人防护；近期拟从福建省莆田市来洛人员，须提前24小时主动向目的地所在社区(村)和单位报备相关情况，配合落实各项防控措施。

三、假期临近提前规划：中秋、国庆假期将至，请市民朋友做好行程规划安排，关注前往地疫情实时变化及防控措施；不要前往出现有中高风险区域的城市；不提倡聚集和聚会，特别是避免大规模的聚集。

四、增强个人防护意识：市民朋友前往商场超市、宾馆酒店、农贸市场、网吧、展馆等公共场所和密闭场所，请科学佩戴口罩，主动配合查验健康码，养成“勤洗手、常通风、少聚集、一米线、用公筷”等良好卫生习惯。持续关注自己和家人健康状况，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，立即就近前往发热门诊就诊，就医过程中避免乘坐公共交通工具。

五、主动接种疫苗：接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎有效的手段，更是每一位公民应尽的责任和义务。符合接种条件的市民，请及早就近、就地主动接种疫苗，共筑全民免疫屏障。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅）