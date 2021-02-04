“立秋不入秋，天凉白露后”。但这些天，太阳依旧火辣辣的。而到孟津区朝阳镇的南石山村走一走，扑面而来的，是另一种热度——村民们的文创热情。

孩子们正在南石山村研学基地学习唐三彩制作技术

“立秋不入秋，天凉白露后”。但这些天，太阳依旧火辣辣的。而到孟津区朝阳镇的南石山村走一走，扑面而来的，是另一种热度——村民们的文创热情。

11日召开的全市乡村振兴工作会议明确提出，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业。这些年来，南石山村的乡贤们依靠发展特色文创产业，陆续捧回了“民间工艺美术家”、国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人、中国陶瓷艺术大师、省级非遗技艺传承人、省级工艺美术大师，市、县级非遗技艺传承人等荣誉，走上了乡村振兴的康庄大道。

创作热情始终在线

昨日，一场以“三彩廉文化”为主题的座谈会，在南石山村村委会会议室举行，村里的“能人”们，兴致勃勃拿着作品、设计稿同台“亮宝”。

“我设计的这个作品，请大家评价评价。”帝都彩陶的市级非遗传承人高建强作品甫一亮相，气氛瞬间就热了起来。木制底座古色古香，承托起扇形的三彩作品，上有“清白为官，廉政为民”八字。“字体施白色釉料，竹子寓意高风亮节，用竹叶造型大面积打底，施绿釉，寓意一清二白。”高建强的介绍令在场人员频频点头。当得知字体是毛体时，大家更是连连叫好，“这个创意，真不赖！”

张家彩窑的张毅鹏是“新生代”，他带来的作品是一头憨态可掬的白色卡通猪，猪载莲蓬，莲蓬洞里可放置水笔，寓意“清廉”，艺术性和功能性兼备。

还有村民带来了“礼义廉耻”图纸、手机支架、摆件……一个个创意十足。