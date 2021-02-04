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想学线描？不妨试试这个公益研修班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.12 10:34

　　12日，洛报融媒记者获悉，为迎接全国第六届中国画线描艺术展，洛阳市美术家协会将举办线描短期培训班，邀请具有丰富教学及参展经验的市知名艺术家为学员进行系统培训。

　　此次培训班将由受邀老师全程授课，涵盖理论与技法等多个方面，通过短期的理论教学与写生训练，让学员认识并理解中国画意向的思维方式和灵活的主观表现模式，增强对线的表现力与线的组合能力，把自然物象的特征形态提炼出来，锻炼控制画面的能力。

　　如果你是具有独立创作能力的美术工作者、美术爱好者，河南省美术家协会会员，有参加国展经验，有写生造型能力以及线描创作基础，原则年龄不超过65周岁，身体健康者，均可报名，择优录取。

　　需要提醒的是，报名者需将近期2幅线描、工笔画作品、健康码、姓名、电话发至邮箱：lyjeay@qq.com。初评通过后，主办方将通知本人参加培训，录取人数不超过30人，报名时间截至9月14日。

　　本次研修班为公益性培训，不收取任何费用。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 牛珂)
[ 责任编辑：马佳佳]
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