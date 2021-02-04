宣传洛阳无线电管理知识 维护空中电波秩序【视频】

9月11日上午，为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布实施28周年，由洛阳无线电管理局主办的无线电管理条例宣传活动，在隋唐城遗址植物园西门广场举行。
9月11日上午，为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布实施28周年，由洛阳无线电管理局主办的无线电管理条例宣传活动，在隋唐城遗址植物园西门广场举行。
9月11日上午，为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布实施28周年，由洛阳无线电管理局主办的无线电管理条例宣传活动，在隋唐城遗址植物园西门广场举行。
在活动现场，洛阳无线电管理局、洛阳无线电业余协会及移动、联通、电信三大运营商，以摆放展板、悬挂横幅、发放宣传材料等多种方式进行宣传，吸引不少市民前来了解、咨询。
同时，现场工作人员还向市民展示了非法电台、伪基站等常见非法设备，让大家深切感受到非法使用无线电设备的危害。
28年前的9月11日，《中华人民共和国无线电管理条例》正式颁布实施，结束了无线电管理工作无法可依的历史，开启了无线电管理的新征程。由此，每年9月被定为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布宣传月。 (洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605