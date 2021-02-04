宣传洛阳无线电管理知识 维护空中电波秩序【视频】

9月11日上午，为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布实施28周年，由洛阳无线电管理局主办的无线电管理条例宣传活动，在隋唐城遗址植物园西门广场举行。

9月11日上午，为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布实施28周年，由洛阳无线电管理局主办的无线电管理条例宣传活动，在隋唐城遗址植物园西门广场举行。

在活动现场，洛阳无线电管理局、洛阳无线电业余协会及移动、联通、电信三大运营商，以摆放展板、悬挂横幅、发放宣传材料等多种方式进行宣传，吸引不少市民前来了解、咨询。

同时，现场工作人员还向市民展示了非法电台、伪基站等常见非法设备，让大家深切感受到非法使用无线电设备的危害。

28年前的9月11日，《中华人民共和国无线电管理条例》正式颁布实施，结束了无线电管理工作无法可依的历史，开启了无线电管理的新征程。由此，每年9月被定为庆祝《中华人民共和国无线电管理条例》颁布宣传月。 (洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)