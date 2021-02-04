2021年洛阳市“全国科普日”活动启动【视频】

9月11日上午，在隋唐城遗址植物园南广场，2021年洛阳市“全国科普日”活动正式启动，活动将持续至9月17日。

9月11日上午，在隋唐城遗址植物园南广场，2021年洛阳市“全国科普日”活动正式启动，活动将持续至9月17日。 9月11日上午，在隋唐城遗址植物园南广场，2021年洛阳市“全国科普日”活动正式启动，活动将持续至9月17日。 本次活动由洛阳市科协、中共洛阳市委宣传部等联合主办，通过市级主场活动、地方主场活动、系列联合行动等多种形式开展。 当天启动仪式结束后，市级主场活动也随之开始，活动现场共设有青少年科技嘉年华、洛阳科技创新成就、乡村振兴农业项目、科普教育基地科技研学项目展示、新冠肺炎防护知识科普宣传和义诊、崇尚科学、远离邪教科普宣传、全民科学素质行动规划纲要宣传等展区。其中，青少年科技嘉年华展区的科普大篷车、机器人表演等引得许多市民驻足观看。 据悉，2021年全国科普日活动主题是“百年再出发、迈向高水平科技自立自强”，洛阳市将开展200多项丰富多彩的科普活动，提升市民科学素质。活动包括围绕建党百年，回望创新发展；弘扬科学精神，激发科学梦想；倡导绿色发展，服务生态建设；立足全面小康，助力乡村振兴；开展志愿服务，深化文明实践；宣传科学素质纲要，推动贯彻实施等主要内容。(洛报融媒记者 王雨 文/图/视频 通讯员 刘建齐)