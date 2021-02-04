今天是世界急救日，这些急救方法你知道吗？【视频】

今天是世界急救日。刚刚，在洛阳市红十字会的组织下，由涧西区红十字会、洛阳市120指挥中心、河南科技大学第一附属医院、洛阳市义工联合会、洛阳红十字应急救护培训中心联合举办的世界急救日主题活动，在涧西区牡丹广场附近落下帷幕。

今天是世界急救日。

刚刚，在洛阳市红十字会的组织下，由涧西区红十字会、洛阳市120指挥中心、河南科技大学第一附属医院、洛阳市义工联合会、洛阳红十字应急救护培训中心联合举办的世界急救日主题活动，在涧西区牡丹广场附近落下帷幕。

心搏骤停、异物插入、重度烧伤……当这些情况突然发生，你知道该如何处理吗？在活动现场，志愿者现场模拟以上情形，再由洛阳应急救护培训中心的专业人士现场演示如何急救。除此之外，如何正确拨打120？在120急救车到来之前，哪些事不能做？这些问题的答案，也在一个个充满生活气息的小场景中得到充分展示。