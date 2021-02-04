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全运会场地自行车赛首日，鲍珊菊、郭裕芳为河南队取得开门红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.11 09:57

　　昨日，第十四届全运会场地自行车赛结束首日角逐。由奥运选手鲍珊菊、钟天使、郭裕芳组成的联合队夺得场地自行车女子团体竞速赛冠军。按照比赛规则，鲍珊菊和郭裕芳夺得河南队本届全运会的首枚金牌，两个人也实现了个人全运会金牌零的突破。与此同时，钟天使也借此帮助上海队取得本届全运会自行车项目的开门红。

郭裕芳（左） 鲍珊菊（右）

　　夺冠

　　奥运冠军家乡圆梦

　　昨日近18时，洛阳选手鲍珊菊、郭裕芳和上海选手钟天使并肩站在领奖台上，脖子上挂着金灿灿的奖牌，笑容特别灿烂。“这是我们首次夺得全运会金牌，感觉特别美好！”鲍珊菊和郭裕芳开心地说。2017年，鲍珊菊和郭裕芳曾并肩征战全运会，但未能获得奖牌，如今终于在家乡圆梦。

　　一个多月前，鲍珊菊携手钟天使在东京奥运会上成功夺冠，在外人眼里，全运会金牌早已成为她们的囊中之物，但对于她们来说，全运会的这枚金牌并不容易。

　　赛前，河南省自行车现代五项运动管理中心主任陈皓接受采访时表示，身为奥运冠军，面临的压力和挑战更大。一方面从运动规律上讲，在一个多月的时间内，运动员很难出现两次巅峰；另一方面，从东京回来后，三个人都接受了三周的隔离，系统训练受到一定影响，而且场地自行车项目也带有一定的偶然性，关键还是要做好所有的准备，避免意外的发生。

　　比赛也印证了陈皓的说法。在昨日上午进行的女子团体竞速赛资格赛和第一轮比赛上，联合队分别派出鲍珊菊和郭裕芳，鲍珊菊和钟天使出战，虽以总成绩第一名晋级决赛，但三人均未打破国内纪录。要知道在东京奥运会赛场上，她们曾联手打破过世界纪录和奥运会纪录。

　　17时20分，惊心动魄的金牌争夺战打响。联合队派出郭裕芳和钟天使这对老少搭档，对手是实力强劲的江苏队。比赛发令声响起，联合队却出现抢跑犯规，须重新比赛。发令声再次响起后，担任领骑选手的郭裕芳如离弦之箭迅速冲出起点，两届奥运冠军钟天使担任冲刺选手，紧随其后。最终她们未给对手任何机会，以32秒438的成绩夺得金牌。

　　根据国家体育总局相关规则，参加奥运会的组合可以原班人马组成联合队参加全运会比赛，所获奖牌将分别计入运动员所注册的代表队。这意味着，洛阳的两位姑娘和钟天使，分别为河南队和上海队赢得金牌。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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