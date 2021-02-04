张利霞一直把“对待老人以孝心，对待家庭以爱心”作为持家之道，被左邻右舍所称道。她家荣获洛阳市交通运输系统第三届“最美交通家庭”称号。近日，记者到张利霞家，听她的家人讲述家风故事。

张利霞（右）和侄女拉家常

人物简介

姓名：张利霞

职业：伊川县道路运输服务中心办公室副主任

最幸福的事：孩子健康成长，家庭温馨和睦。

最渴望的事：用自己的实际行动带动身边的人，为和谐家庭建设多出一份力。

张利霞一直把“对待老人以孝心，对待家庭以爱心”作为持家之道，被左邻右舍所称道。她家荣获洛阳市交通运输系统第三届“最美交通家庭”称号。近日，记者到张利霞家，听她的家人讲述家风故事。

张利霞是伊川县道路运输服务中心办公室副主任，平时工作繁忙，但她还是给自己报了电脑班，用业余时间学习办公软件。同时，她每晚和孩子们一起学习。“我、哥哥和妈妈一起学习，一起进步。”张利霞的小儿子说，久而久之，母亲认真做事的态度无形中影响着他们，他们学习也越来越认真。

说起张利霞，丈夫伸出了大拇指。“我妈在世的时候，逢人就夸她，说她是亲闺女。”张利霞的丈夫说，每逢母亲过生日，张利霞都会亲自给她挑选衣服，为她染头发，把她打扮得漂漂亮亮的，并准备丰盛的饭菜，让她享受天伦之乐。在婆婆患病的日子里，张利霞每晚都定闹钟，每两个小时起床一次看看婆婆的身体情况。不仅如此，为了减轻婆婆生病的痛苦，她还去医院请教护士，学习如何给婆婆按摩。

由于丈夫的哥嫂去世早，张利霞便担负起照顾侄子、侄女的重任。上学、结婚、生子……她用心安排他们的生活。

“父母在我小时候就去世了，婶婶无微不至地照顾我和哥哥，教我们做人，她就是我们的亲娘。”张利霞的侄女李伊平说。

如今，侄子、侄女都已成家立业。每逢周末，侄子、侄女便来看望张利霞，一家人说说工作，唠唠家常，大家庭充满温馨。

多年如一日，张利霞用自己的实际行动诠释了“孝顺”二字。她说，家风、家训不是挂在嘴上的，而是要用实际行动为孩子们上好尊老、爱老、敬老这堂课，让他们在耳濡目染中学会孝顺之道。

人物心声：对待老人以孝心，对待家庭以爱心。

记者感言：她用自己的实际行动，在平凡的生活中书写了一个个感人故事，为大家树立了榜样。为张利霞点赞！（记者 贾臻 通讯员 陈昕 尤继萍 文/图）