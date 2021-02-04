家门口的“暖心理发店”

昨日，老城区东北隅街道社工站联合辖区商家，为社区老年人提供免费理发服务，把“暖心理发店”开在群众家门口。 昨日，老城区东北隅街道社工站联合辖区商家，为社区老年人提供免费理发服务，把“暖心理发店”开在群众家门口。 活动现场，理发师在精心为老人修剪头发的同时，社工与老人们唠起家常，询问老人身体状况和生活情况，了解老人相关需求并记录在档，以备后续跟进。 东北隅街道社工站相关负责人表示，将持续组织类似活动，整合多方资源，汇聚“微力量”，提供“微服务”，为辖区老人带去更多关爱与温暖。（记者 郭飞飞 通讯员 黄梦婷 摄影报道）