深入贯彻落实省委工作会议精神 做好结合文章推动工作取得实效

昨日，市委宣传部召开理论学习中心组集体学习研讨(扩大)会议，专题学习省委工作会议精神，安排部署学习贯彻工作。市委常委、宣传部部长王飞主持会议并讲话。 昨日，市委宣传部召开理论学习中心组集体学习研讨(扩大)会议，专题学习省委工作会议精神，安排部署学习贯彻工作。市委常委、宣传部部长王飞主持会议并讲话。 会议强调，全市宣传系统要把学习宣传贯彻省委工作会议精神作为当前一项重要政治任务，认真学习领会，融会贯通理解，迅速把思想和行动统一到会议精神上来，自觉当好贯彻落实省委工作会议精神的宣传者、推动者、实践者。要提升政治站位，准确把握会议精神实质，把省委精神与洛阳实际结合起来，把谋划未来和统筹当前宣传思想工作结合起来，找到宣传思想工作的切入点、着力点、结合点，着力推动现代化洛阳建设。要加强宣传报道，统筹协调各类媒体资源，宣传各地各单位贯彻落实会议精神的生动实践，着力营造良好社会氛围。要做好结合文章，对标对表中央、省委和市委工作要求，着力在开展党史学习教育、建设现代化城市、加快文旅文创深度融合、推进乡村文化振兴、加强能力作风建设等方面下功夫，主动担当作为，勇于攻坚克难，确保各项工作取得实效，以一域工作的出彩为全局工作添彩。（记者 孙小蕊）