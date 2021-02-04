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洛阳市委巡察办编印典型案例选编引导巡察干部精准把握监督导向
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.11 09:30

　　如何强化对“一把手”的监督？如何强化对权力集中、资金密集、资源富集等重点领域和部门的监督？如何更好激励党员干部担当作为？

　　“我从这本典型案例选编中找到了答案。”9日下午，偃师区委巡察办干部王毅手拿一本由市委巡察办编印的《十一届洛阳市委巡察典型案例选编》说，这本典型案例选编具有很强的针对性、指导性。

　　近日，市委巡察办深入分析、全面梳理十一届市委巡察发现的典型案例，编印了《十一届洛阳市委巡察典型案例选编》，通过案例指导、实践教学，教育广大巡察干部精准把握监督导向，坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围统一起来，为全市经济社会发展贡献巡察力量。

　　记者注意到，这本典型案例选编分为改革发展篇、为民服务篇、警示镜鉴篇等主题，收录了2016年以来市、县两级巡察发现的30件典型案例，体现了市委巡察工作心系“国之大者”，不断深化政治监督的发展历程。

　　在这些典型案例中，既有医保基金、粮食安全、国企管理、风险防控等改革难点问题，又有安置房保障、执行款清理等关系民生方面的热点问题；既有土地评估市场、城建系统、医疗卫生等领域影响营商环境优化的顽瘴痼疾，又有绕道公款旅游、插手工程项目、挪用集体资金等不正之风和违纪违法问题。

　　连日来，全市两级巡察机构通过干部自学、集体研学等方式，对这些典型案例进行了学习和讨论。“通过学习研讨，我们对政策有了更深的理解，对尺度有了更精准的把握。”洛龙区委巡察工作领导小组负责人说。

　　“典型案例的价值在于指导和应用。”市委巡察办相关负责人说，选编的典型案例是五年以来全市巡察工作的缩影，准确把握这些案例的指导精神，在学懂弄通的基础上正确把握巡察导向，有利于激发党员干部干事创业的内生动力，推动全市巡察工作高质量发展。（记者 李三旺 通讯员 石卫峰）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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