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徐衣显主持召开专题会议研究教育领域重点项目建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 23:16

徐衣显主持召开专题会议研究教育领域重点项目建设等工作
深化校地合作共建高水平大学
强化人才工程助力高质量发展

　　10日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究教育领域重点项目建设等工作。

　　会议研究了郑州大学洛阳校区、河南中医药大学洛阳校区、洛阳文化旅游职业学院三个高等教育重点项目建设工作，以及筹建大学生实习实训基地等事宜。

　　徐衣显强调，大学是城市振兴发展的强大支撑，是城市活力、城市魅力、城市实力和城市动力的重要体现，要紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”目标定位，按照“提升质量、打造一流、扩大规模、塑造特色、开放合作”的发展思路，深化与郑州大学等校地合作，科学规划、分步实施、理顺机制，加快引进高水平大学，形成与经济社会发展相适应的高等教育格局。要支持高校强化学科建设和高层次人才培养，着力推进校地人才共享，引导更多高校毕业生留洛就业创业。要立足建设青年友好型城市，针对我市特色主导产业和未来发展需要，解放思想、创新举措，积极为大学生提供全方位、系统化培训就业服务，加大高层次创新型青年人才招引力度，提升城市的吸引力和创新力，推进洛阳尽快成为更多年轻人的实习实训之地、创业创新之地、筑梦圆梦之地。

　　会议还研究了伊洛河水生态文明示范区项目、“引洛济秦”工程项目等工作。

　　王琰君、王军、贺敏、任丽君分别参加相关议题。(洛报融媒记者 李三旺 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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