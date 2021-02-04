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省人大常委会调研组来洛调研 马懿带队 徐衣显、吴中阳参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 22:27

　　9日至10日，省人大常委会党组副书记、副主任马懿带领专题调研组莅洛调研国有自然资源资产、金融企业国有资产管理情况。

　　省人大财经委主任委员、省人大常委会财经预算工委主任李建庄，省人大常委会副秘书长、机关党委书记李经超，省自然资源厅副厅长高团吉，省财政厅二级巡视员孙翠芬，市委副书记、代市长徐衣显，市领导吴中阳、王琰君、孙延文参加相关活动。

　　调研组一行先后来到洛阳黄河同力水泥有限责任公司鹿角岭石灰石矿山、恒固达科技有限公司高速铁路智能化电气设备研发与生产中心项目、洛阳亚洲啤酒有限公司、伊水游园八里堂段、偃师区伊洛河汇流处夹河滩等处，详细了解矿山恢复治理、项目标准地出让、低效用地盘活、水资源保护利用等情况。在随后召开的座谈会上，调研组听取了我市2020年度自然资源和地方金融企业资产管理、2020年度自然资源资产审计和企业资产审计等情况汇报，并与政府有关部门和企业进行了座谈交流。

　　调研组对我市在国有资产管理方面取得的成效给予肯定。马懿指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对加强人大国有资产监督职能提出了新的更高要求，中央、全国人大常委会、省委、省人大常委会相继出台文件部署推进政府国有资产管理情况的监督工作。马懿要求，要深刻理解加强人大国有资产监督职能，建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理制度，对于增加国有资产管理公开透明度、提升国有资产管理公信力、管好人民共同财富、维护国有资产安全的重要意义。要全面摸清国有资产家底，厘清国有资产管理体制机制，逐步健全国有资产管理情况报告和监督制度。要建立全口径国有资产报表体系，健全完善国有资产管理评价指标体系，不断规范和完善国有资产管理情况报告。要加大人大对国有资产管理的监督力度，坚持依法监督、正确监督，创新方式方法，实行全面监督，不断增强监督实效。(洛报融媒记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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