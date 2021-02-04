徐衣显主持召开专题会议 研究汉魏洛阳城遗址保护工作

10日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究汉魏洛阳城遗址保护工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述，深刻认识文物保护的极端重要性、时代紧迫性、现实必要性，在保护利用中算好“长远账”“综合账”“整体账”，在融合创新中更好“走出来”“活起来”“传出去”，谱写文化遗产保护与新型城镇化协调发展的出彩洛阳篇章。

徐衣显在汉魏洛阳城遗址保护工作专题会议上强调

在保护利用中算好长远账综合账整体账

在融合创新中更好走出来活起来传出去

10日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究汉魏洛阳城遗址保护工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述，深刻认识文物保护的极端重要性、时代紧迫性、现实必要性，在保护利用中算好“长远账”“综合账”“整体账”，在融合创新中更好“走出来”“活起来”“传出去”，谱写文化遗产保护与新型城镇化协调发展的出彩洛阳篇章。

徐衣显强调，历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，是洛阳的“金质名片”，必须保护好、传承好、利用好。要坚持“大保护”，守住历史根脉。全面落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，切实担负起文物保护的政治责任、历史责任、发展责任，以更高站位处理好文物保护与城市发展的关系，促进文物保护与未来创新共治共兴。要坚持“大规划”，强化融合互动。以更大格局、更宽视野看待文物保护传承和开发利用，坚持规划引领，算好“长远账”“综合账”“整体账”，制定合理的保护规划方案，强化文物保护与城市发展的关联性、互动性、融合性，做到传承历史、超越现实、留白未来。要坚持“大协调”，有序推进项目。以前瞻30年战略眼光看问题、作决策，谋划推进汉魏洛阳遗址博物馆项目前期工作，统筹完善文物保护区配套设施，一体推进周边地铁、高速、高铁等重大基础设施建设，彰显内涵价值，提升功能效益。要坚持“大创新”，做活文旅文创。强化顶层设计、项目包装、品牌打造、产业培育，推动文物遗存的具象化和活现化，用文创产品讲好文化故事，借文创平台加速资源集聚，促进文化价值和产业价值相互赋能，实现文旅资源和文创产品加速融合，持续擦亮“行走洛阳、读懂历史”文化品牌。

魏险峰参加会议。(洛报融媒记者 李三旺)