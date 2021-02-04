太会玩了吧！洛阳博物馆文物融入剧本杀

剧本杀是当下非常流行的逻辑推理类社交游戏。打开剧本、融入角色、寻找线索、还原真相……紧张烧脑的推理过程备受年轻人青睐。你可曾想过，推进剧情的重要线索竟是博物馆里珍藏的文物？

剧本杀是当下非常流行的逻辑推理类社交游戏。打开剧本、融入角色、寻找线索、还原真相……紧张烧脑的推理过程备受年轻人青睐。你可曾想过，推进剧情的重要线索竟是博物馆里珍藏的文物？

近日，洛阳博物馆联合支付宝推出了一款融入洛阳博物馆馆藏文物的剧本杀《洛阳东风及时来》，通过数字化技术，“晋归义胡王”金印、透雕龙纹玛瑙璧、金狮串饰等文物在剧中“活起来”。

据悉，该剧本杀设定故事发生在晋朝时期的洛阳。自晋朝之后400年间，北方民族大规模内迁，促进了民族融合的高潮。“百国千城，莫不欢附”的洛阳城，也保留了文化融合的印记。

“西晋都城就是洛阳，我们结合史实，找到了最接近剧本原型的三件洛阳博物馆馆藏文物，‘晋归义胡王’金印、透雕龙纹玛瑙璧、金狮串饰。”洛阳博物馆相关负责人介绍，洛阳博物馆一直致力于文物数字化工作，希望借助数字化技术，结合年轻时尚的元素，让更多年轻人了解文物。“优秀传统文化正在呼唤现代语言表达，因此洛阳博物馆与支付宝一拍即合，进行剧本杀合作”。