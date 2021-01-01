全城促销！洛阳将开展51场金秋商贸促消费活动

洛报融媒记者10日从洛阳市商务局获悉，洛阳市将从9月至11月开展“嗨购洛阳城”金秋商贸促消费活动，通过形式多样、富有特色的促消费活动，满足人民群众日益升级的消费需求，促进消费规模扩大和提质升级，打造洛阳消费名片。

洛报融媒记者10日从洛阳市商务局获悉，洛阳市将从9月至11月开展“嗨购洛阳城”金秋商贸促消费活动，通过形式多样、富有特色的促消费活动，满足人民群众日益升级的消费需求，促进消费规模扩大和提质升级，打造洛阳消费名片。

据悉，本次“嗨购洛阳城”商贸促消费活动按照“1+3+6+X”的框架布局，围绕1个活动主题，横跨9月至11月3个月，策划开展全城乐购、文旅消费、汽车惠民、数字生活、寻味古都、云端助农6大版块促消费系列活动，各类市场主体开展的“X”项主题营销活动共计51场，点燃消费热情，提振消费市场。

这些活动有——

嗨购洛阳·全城乐购系列活动(共18项)

1.2021年老字号嘉年华活动

时间：9月28日至9月30日

活动地点：广州市场步行街

2.“金秋嗨购·全城狂欢”洛龙消费促进季

时间：9月1日至11月30日

活动地点：洛龙区部分商业综合体

3.“西工转转”金秋购物节

时间：9月1日至11月30日

活动地点：西工区重点商贸企业

4.“万味盛典·红动国潮”万达广场全城狂欢节

时间：9月10日至10月10日

活动地点：万达广场

5.建业凯旋广场金秋促消费活动

时间：9月1日至10月31日

活动地点：西工区建业凯旋广场

6.2021年居然之家家居生活节

时间：9月18日至10月7日

活动地点：居然之家

7.西工区金秋家装节

时间：9月1日至10月8日

活动地点：西工区部分家装企业

8.“百万补贴·共扛疫情”国美(永乐)家电促销活动

时间：9月19日

活动地点：国美电器

9.“金秋嗨购·品质生鲜”日用品消费季

时间：9月1日至11月30日

活动地点：洛龙区内大型商超

10.2021年洛邑古城金秋消费购物节

时间：10月1日至11月30日

活动地点：老城区洛邑古城

11.2021年偃师双月购物节

时间： 9月1日至10月31日

活动地点：偃师区部分大中型商贸企业

12.“全城嗨购”孟津消费促进季

时间：9月1日至11月30日

活动地点：孟津区各大商业企业、连锁超市

13.嵩县“金秋购物月”促消费活动

时间：9月1日至9月30日

活动地点：嵩县部分大中型商超

14.新安县“双十一”购物节

时间： 11月9日至11月12日

活动地点：新安县多家大型商超

15.“十一嗨购节”宜阳消费月活动

时间：10月1日至10月31日

活动地点：宜阳县部分商贸企业

16.“国庆不停购·品质生活节”洛宁消费季活动

时间：9月1日至10月31日

活动地点：洛宁县部分商贸企业

17.瀍河酒店住宿优惠活动

时间：9月1日至9月30日

活动地点：瀍河区部分酒店

18.“赏游伊川·住宿有礼”国庆特惠活动

时间：9月20日至10月10日

活动地点：伊川县部分酒店

嗨购洛阳·文旅消费系列活动(共8项)

19.洛阳市第十四届运动会

时间：10月16日至10月26日

活动内容：在宜阳县举行的洛阳市第十四届运动会期间，该县将组织县内烧鸡、卤肉、艾草等特色农副产品及老字号企业，举办产品展销会和小吃一条街等活动，打造宜阳消费品牌。

20.“云上洛水·古都风华”洛龙区文旅系列促消费活动

时间：9月1日至11月30日

活动内容：洛龙区将在关林、中赫海豚湾等景区推出特价门票、汉服游景区、秀出景区美等活动，打造洛龙文旅消费名片。

21.“花漾花都·畅游老城”主题景区游

时间：9月1日至11月30日

活动内容：老城区将推出意向性震颤艺术设计展和漫赫国际音乐节，开展线下读书分享会活动。期间，联合景区住宿、餐饮等商户，推出菜品打折、满额赠券等优惠，激发消费活力。

22.“缤纷十一·乐游西工”全民旅游季

时间：9月1日至10月31日

活动内容：西工区在九州池、应天门等大型文旅景区举办3D灯光秀、实景演艺和文艺夜游等活动，打造全新消费体验，推进文旅商深度融合。

23.“魅力嵩州·美食迎客”文旅促消费系列活动

时间：10月1日至10月31日

活动内容：活动期间，嵩县将推出景区门票减免、住宿餐饮消费让利等优惠，组织县内铁军羊肉汤、王记烧鸡等本地知名商家和老字号企业开展产品集中展销活动。

24.“相约西泰山·中秋共赏月”汝阳旅游消费周

时间：9月15日至9月22日

活动内容：汝阳县推出凭县内西泰山、恐龙谷漂流、杜康造酒遗址公园等景区门票，可享受汝阳恐龙国家地质公园半价购票优惠活动，并举办特色商品展、休闲购物节等各类活动，带动市场消费。

25.栾川县老君山红叶节

时间：10月1日至10月31日

活动内容：栾川县老君山景区将迎来观赏红叶的最佳时节，期间将举办网红达人艺术节、山水音乐节等活动。

26.伊川县第二届乡村文化旅游节

时间：9月1日至10月10日

活动内容：伊川县龙凤山古镇景区城楼、五子文化国学馆、风车花海实行免门票开放，举办展示民俗文化的杂技、变脸、戏曲等各类演出，还将推出伊川特色农产品，供游客免费品尝、选购。

嗨购洛阳·汽车惠民系列活动(共10项)

27.2021中国洛阳(都市圈)第十八届金秋汽车博览会

时间：9月19日至9月22日

活动地点：会展中心

活动内容：博览会涵盖电动车、摩托车、新能源汽车、燃油车等多种车型，汇集宝马、凯迪拉克、领克、蔚来等各大中型汽车品牌，展会风格将以国潮为主题，现场还有大量好礼相送。

28.洛龙区金秋汽车消费季

时间：9月1日至11月30日

活动内容：洛龙区将组织区内汽车4S店、二手车商城等，通过线上直播、万人团购、置换补贴等方式开展促销活动，鼓励加油站推出错峰加油满减、夜间加油直降、充值加油享折扣、加油满额送代金券等优惠。

29.洛阳高新汽车城联合展销季

时间：9月1日至11月30日

活动内容：高新区组织区内各大汽车城内品牌商家联合推出特价车辆、置换补贴、购车有礼等优惠活动。

30.嵩县金秋汽车消费节

时间：9月1日至10月31日

活动内容：嵩县组织县内大型汽车销售企业，推出折扣让利、消费折返、加送礼品等多种优惠，现场还有车辆集中展示活动。

31.新安汽车城嗨购月专场活动

时间：9月20日至10月7日

活动内容：凡在新安县部分汽车城购车的消费者，均送终身免费洗车，还有机会领取大奖，加快释放消费潜能。

32.中石化“油中感谢”钜惠服务季活动

时间：9月1日至11月30日

活动地点：中石化加油站

活动内容：组织域内28座加油站推出夜间加油系列优惠活动，每晚7点后，使用石化钱包加油立减0.3元/升或单笔加92#汽油实付满180元、满220元各送一张油品券(不叠加)。

33.中石油“清爽秋日·畅油出行”加油促销活动

时间：9月1日至9月30日

活动地点：中石油加油站

活动内容：推出持卡加油系列促销活动，个人卡汽油优惠最高享0.3元/升，柴油优惠最高享0.2元/升，单位卡汽油优惠最高享0.25元/升，柴油优惠最高享0.2元/升，每月逢5、逢8还有好礼相送。

34.孟津夜间加油享优惠活动

时间：9月1日至11月30日

活动内容：孟津区组织区内各大民营加油站，推出夜间加油促销活动，每天晚20:00至次日6:00加油满百即送油品券，还有更多让利优惠活动，提振夜间消费市场。

35.偃师区加油站促销活动

时间：9月1日至10月31日

活动内容：偃师区组织区内中石油、中石化等加油站开展加油优惠系列活动，推出“夜间享优惠”“加油送好礼”“免费洗车”等福利。

36.瀍河区加油优惠活动

时间：9月1日至11月30日

活动内容：瀍河区组织区内各大民营加油站，推出充值返利、加油打折等优惠活动。

嗨购洛阳·数字生活系列活动(共2项)

37.“洛阳造·行洛阳”2021洛阳好物消费季活动

时间：9月1日至10月31日

活动内容：本次活动精选洛阳特色农产品、河洛美食、老字号、文创产品等重点消费领域，开展主播带货、产地直播、粉丝互动、主题秀场等方式实现线上线下融合消费。期间，将举办“洛阳老字号”“洛阳质造”“行走洛阳”“电商助农”等专场活动，形成全网促销的消费热潮。

38.“月满中秋·品味洛城”美团线上嗨吃月

时间：9月10日至9月30日

活动内容：美团将发放1100万元外卖复苏消费券，最高立减10元。消费者打开美团外卖App、美团外卖小程序、美团App外卖频道进入活动页面即可参与活动。

嗨购洛阳·寻味古都系列活动(共5项)

39.第二届洛阳老汤文化节

时间：10月1日至10月31日

活动内容：以“老字号、老品牌、老工艺、老传统、老汤客”为主题，采取线上线下联动的形式，集中展示洛阳汤文化。线上活动以老汤品鉴直播的方式，面向消费者进行优惠促销；线下开展文化制汤大赛、制饼大赛等活动，评选出“制汤能手”“人气汤馆”，弘扬古都饮食文化，促进餐饮消费。

40.第四届中原饮食文化暨洛阳味道美食节

时间：9月19日至10月19日

活动内容：老城区洛邑古城将以尽享河洛美食、弘扬河洛文化为主题，设置文峰塔美食文化展示区、河洛美食体验区、县区特产集中展销区等三个主题活动，通过文艺表演和美食、技艺展示，让游客体会舌尖上的洛阳。

41.西工小街特色美食节活动

时间：9月10日至10月10日

活动内容：联合西工小街各餐饮商户推出餐饮美食文化节套餐、限定优惠、赠品等，带动西工区整体餐饮消费，发放满减消费券，打造“吃、喝、游、购、娱”一站式特色消费街区。

42.新安县第八届餐饮文化节

时间：10月1日至10月7日

活动内容：组织新安县百家以上餐饮企业、个体经营商户及外地小吃参加活动，举办餐饮美食大赛。

43.“寻味洛龙”餐饮美食文化节

时间：9月1日至11月30日

活动内容：组织洛龙区内各类品牌餐饮企业、特色店铺、餐饮美食街等，推出团购特惠、秒杀专场等优惠活动，推广线下探店活动，提升洛龙区美食知名度和影响力。

嗨购洛阳·云端助农系列活动(共8项)

44.2021年嵩县农民丰收电商节

时间：9月1日至10月31日

活动内容：优选嵩县特色农副产品，举办陆浑辣椒节和闫庄花生节等系列电商活动，线上组织网红达人直播推介，邀请剧团开展文艺汇演，拓宽产品销售渠道。

45.“栾川印象”农特产品展销会

时间：9月16日至10月8日

活动内容：栾川县将组织本县电商企业，开展“栾川印象·名牌月饼大展销”等活动，凡购买月饼或农特产品满200元，即送精美礼品一份。

46.“香飘华夏·菇出汝阳”电商助农活动

时间：11月1日至11月30日

活动内容：汝阳县将以香菇网络销售为主，加强与大型电商、新型媒体等平台的合作，推进地方特色农产品产销对接。

47.2021年孟津农特产品直播带货活动

时间：9月1日至9月30日

活动内容：在微信小程序“孟津特产商城”平台上，设立农特产品专区，对20余款扶贫产品开展线上直播带货活动，展示孟津本土特产，推动产品线上销售。

48.新安精优农特产品促销活动

时间：9月25日至10月10日

活动内容：精选新安县名优农特产品，邀请网红主播、企业代表等线上开展直播带货，线下组织进社区活动，实现产销对接。

49.偃师区金秋丰收采摘节

时间：9月1日至10月31日

活动内容：利用河洛文化旅游节平台，偃师区缑氏镇将以葡萄、苹果为媒介，探索“互联网+休闲+旅游+销售”的新型模式，助力偃师休闲农业和乡村旅游发展。

50.洛宁县金珠沙梨采摘节

时间：10月10日至10月31日

活动内容：为推广金珠沙梨产业，洛宁县马店镇关庙村将邀请食品领域知名学者、加工企业、采购商等嘉宾召开圆桌论坛，举办“寻找沙梨王”“沙梨网红打卡”“沙梨代言人”等趣味活动，带动沙梨销售，助力乡村振兴。

51.2021年金秋上戈苹果采摘节

时间：10月1日至10月7日

活动内容：洛宁县上戈镇为发展壮大苹果产业，宣传推介秀美洛宁，将在国庆期间举办苹果采摘节等农家乐活动，让游客体验特色乡村生活，促进农产品产销对接。

市商务局相关负责人表示，“古都新生活·嗨购洛阳城“金秋商贸促消费活动期间，各单位要坚持“谁主办、谁负责”原则，严格落实佩戴口罩、测量体温、查验健康码等各项防控措施，制定疫情防控工作方案和应急处置预案，确保消防、安全、疏散等设施完备畅通，保证活动安全有序开展。同时还将加大对促消费活动的监督检查力度，严厉打击假冒伪劣、以次充好、虚假促销等行为，保障商品和服务质量，维护消费者合法权益。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 马晓磊）