洛阳中院召开市委第四巡察组反馈意见整改暨以案促改专题民主生活会

9月9日，根据习近平总书记指导兰考县委常委班子专题民主生活会时的重要讲话精神和市委第四巡察组反馈整改意见、市委组织部关于召开以案促改专题民主生活会的要求，中共洛阳市中级人民法院党组召开市委第四巡察组反馈意见整改暨以案促改专题民主生活会。

9月9日，根据习近平总书记指导兰考县委常委班子专题民主生活会时的重要讲话精神和市委第四巡察组反馈整改意见、市委组织部关于召开以案促改专题民主生活会的要求，中共洛阳市中级人民法院党组召开市委第四巡察组反馈意见整改暨以案促改专题民主生活会。

市委第四巡察组副组长刘同聚同志，市纪委监委第四执纪监督室田晓燕同志到会指导。洛阳中院党组书记、院长曲海滨主持会议，中院领导班子成员参加会议。

曲海滨同志对开好民主生活会提出具体要求，刘同聚同志对市法院党组开好本次民主生活会和落实市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议的讲话精神，提出了更高要求。

会上，认真落实第一议题制度，会议集中学习了习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《总结党的历史经验，加强党的政治建设》。市纪委监委派驻市法院纪检监察组组长、党组成员曹东通报了以案促改相关案例，对参会人员进行了警示教育。

曲海滨代表洛阳中院领导班子并结合自身存在的问题作对照检查，带头开展批评和自我批评，班子其他成员依次作个人检视剖析发言并逐一开展批评。整场会议聚焦市委第四巡察组巡察反馈指出的问题，检视问题，剖析成因，明确方向，制定措施，开展严肃的批评与自我批评，达到了发扬民主、锤炼党性、增进团结、推动工作的目的。

曲海滨指出，开展专题民主生活会是推动市委巡察整改工作和以案促改工作全面到位、促进整改成效服务党和法院工作大局的关键环节。全体班子成员要真查纠，确保思想认识的高度。要提高政治站位，精准对标对表，增强抓好市委延伸巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步从政治上理解把握延伸巡察工作，更加科学精准有效推进巡察整改工作。要敢亮剑，确保整改落实的深度。坚持问题导向，在学思践悟、自我革命上狠下功夫，扭住“学”这个前提，认真开展党史学习教育；扭住“查”这个重点，对照市委延伸巡察反馈意见，真查、深查、全面查；扭住“改”这个关键，做到以下看上、以上带下、上下共治；扭住“立”这个保障，对反复出现、普遍发生的问题，注重从制度机制上堵塞漏洞、筑牢堤坝。要善统筹，确保成果转化的广度。要以此次市委延伸巡察为重大契机，用好巡察成果，深化贯通融合，把解决巡察发现问题作为推动工作的重要抓手，把整改与开展党史学习教育、提升执法满意度、巩固深化教育整顿成果、全面从严治党等有机结合起来，坚定不移加强党的政治建设，全面强化领导班子和干部队伍建设，坚决落实全面从严治党“两个责任”，努力把巡察整改成果转化为推进各项事业发展的新成效，有力保障洛阳“十四五”开好局起好步，为“建强副中心、形成增长极”提供优质的司法服务和保障。（通讯员/王雨潇）