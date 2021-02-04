祝贺！鲍珊菊、郭裕芳为河南代表团摘得第十四届全运会首金【视频】

10日17时20分，第十四届全运会场地自行车赛产生首枚金牌：继东京奥运会夺得金牌后，奥运组合鲍珊菊、钟天使、郭裕芳勇夺全运会场地自行车赛女子团体竞速赛金牌，成绩为32秒438。

10日17时20分，第十四届全运会场地自行车赛产生首枚金牌：继东京奥运会夺得金牌后，奥运组合鲍珊菊、钟天使、郭裕芳勇夺全运会场地自行车赛女子团体竞速赛金牌，成绩为32秒438。 10日17时20分，第十四届全运会场地自行车赛产生首枚金牌：继东京奥运会夺得金牌后，奥运组合鲍珊菊、钟天使、郭裕芳勇夺全运会场地自行车赛女子团体竞速赛金牌，成绩为32秒438。 在为河南代表团摘得本届全运会首枚金牌的同时，鲍珊菊、郭裕芳也实现了她们个人全运会金牌零的突破。 (洛报融媒记者 孟山 文/图/视频)